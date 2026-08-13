Gobierno define a nuevo secretario ejecutivo para la Comisión Nacional de Energía

El nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) será Carlos Barría, designado por el propio Presidente de la República, José Antonio Kast, tras un proceso de concurso por Alta Dirección Pública (ADP).

Hasta la fecha, ocupaba el cargo de forma subrogante Mauricio Funes, quien asumió el puesto tras la salida de Marco Mancilla, autoridad que dejó el cargo tras el conocido como error tarifario de finales del año pasado.

Barría es ingeniero civil industrial y realizó un magíster en Ciencias de la Ingeniería, Diploma en Electricidad en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). A la fecha, es profesor de la Escuela de Ingeniería de la misma institución mencionada.

En su linkedin, Barría dice que es “asesor de empresas en mercados eléctricos y regulación económica, con más de 20 años de experiencia en firmas consultoras, gremios y organizaciones públicas”.

Y además, menciona que fundó en 2023 la consultora boutique Grid & Zero Energy Consulting. Allí, afirma su cuenta, “lleva a cabo asesorías de alto nivel estratégico, con enfoque económico y regulatorio del sector eléctrico chileno”.

Su nuevo cargo iniciará el próximo 1 de septiembre, el que durará tres años, siendo posible su prorrogación por otros tres años más.