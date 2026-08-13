Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

Durante la tarde de este jueves, desde el Ministerio Público informaron un total de 72 detenidos en el marco de la operación “Imperio de Ámsterdam”, mediante la cual se desbarató el tráfico de marihuana ilegal a través de dispensarios de cannabis medicinal.

Las diligencias investigativas se desarrollaron entre las regiones de Antofagasta y Aysén, además de allanar la sucursal en la comuna de Providencia del Dispensario Nacional Medcorp.

La investigación la lideró la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto al OS-7 de Carabineros. En esa línea, esta jornada se efectuaron simultáneamente 42 órdenes judiciales de entrada y registro, además de proceder con la orden de detención vigente contra 38 personas.

Entre ellas se encuentra el exchico reality y entrenador personal Camilo Huerta, contra quien no se pudo proceder por encontrarse de viaje en Estados Unidos.

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, afirmó que “hoy se realizó un procedimiento policial a cargo de la Fiscalía de Aysén junto a Carabineros del OS-7, el cual culminó con un total de 72 detenidos”.

De acuerdo con el persecutor jefe, el procedimiento contó con la participación de 500 carabineros que se desplegaron por nueve regiones del país, desde Antofagasta a Aysén, además de la concurrencia de 20 fiscales que estuvieron en terreno.

La operación se enmarca en una investigación que se extiende desde hace dos años por delitos asociados a la Ley 20.000 por el tráfico de estupefacientes, además del lavado de activos.

“Los detenidos van a ser puestos a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para la respectiva audiencia de control de detención”, sumó el fiscal Libedinsky.

La capitán María Belén Galaz, del departamento OS-7 de Carabineros, agregó que “esta es una investigación de hace más de dos años, lo cual despliega a más de 500 carabineros en terreno (...) el OS-7 logró detener a 72 personas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de activos”.

La policía añadió que “el operativo marca un precedente en este tipo de ilícitos por las plantaciones ilegales y la venta de marihuana en dispensarios a nivel nacional”.

De acuerdo con la investigación, el grupo de personas investigadas utilizaba la fachada de negocios legalmente establecidos para la venta medicinal de marihuana, cometiendo otros delitos como tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas, y lavado de activos.

De hecho, unos de los hallazgos más importantes fue el de un contenedor enterrado en la comuna de El Quisco, en la Región de Valparaíso, el cual se encontraba lleno de plantas de cannabis.