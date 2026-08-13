El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico? Foto referencial de archivo

El calendario astronómico sigue sumando fechas para este año, porque el eclipse solar del pasado 12 de agosto no es el único de su tipo durante 2026.

A diferencia del último fenómeno ocurrido, el siguiente evento será de categoría lunar y se podrá ver desde Chile. Además, no se deberá esperar mucho para apreciarlo, porque ocurrirá dentro de este mes.

Cuándo es el próximo eclipse

El próximo eclipse lunar ocurrirá durante la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto .

Según el sitio Time and Date, el evento comenzará a las 21:23 horas de Chile, alcanzará su punto máximo a las 00:12 horas y finalizará a las 03:01 horas.

De acuerdo al sitio especializado Star Walk se trata de un evento parcial profundo, donde se cubrirá cerca de un 96% de la Luna.

La mejor visibilidad se encontrará en el continente americano, por lo que el eclipse se podrá apreciar sin problemas en Chile.

Cabe recordar que, a diferencia del ocultamiento del sol, un evento lunar se puede observar de forma segura a simple vista, por lo que no se necesita de lentes especiales para proteger los ojos.