En prisión preventiva queda hombre que atropelló a su expareja en Antofagasta: fue formalizado por femicidio frustrado

Este jueves el Juzgado de Garantía de Antofagasta formalizó a un hombre de 21 años acusado de atropellar y dejar con graves daños a su expareja en la Región de Antofagasta.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando el hombre concurrió en su vehículo hasta el domicilio de su expareja, una mujer de 21 años, y tras sostener una discusión con ella y su abuelo, regresó a su automóvil y lo condujo a gran velocidad en dirección a las víctimas , embistiendo, primero al adulto mayor, y luego a la joven. Tras el ataque, huyó del lugar.

Producto de estos hechos, el adulto mayor resultó con lesiones de carácter “menos grave” en su cadera, brazo y mano, mientras que la joven sufrió traumatismos múltiples de carácter grave, situación que la mantiene internada en el Hospital Regional de Antofagasta, en riesgo vital.

El imputado fue formalizado por los delitos de femicidio íntimo frustrado, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y daños simples.

En la audiencia, la Fiscalía presentó declaraciones de testigos y funcionarios policiales, además de dos videos que muestran el momento de los atropellos e imágenes del estado en que quedó el vehículo que conducía el imputado.

El magistrado determinó que el hombre habría actuado con dolo homicida al momento de embestir a ambas personas, por lo que accedió a la solicitud de la Fiscalía, y decretó la prisión preventiva y 60 días para la investigación del caso.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que las familias y víctimas afectadas están en contacto con profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional.

“Los hechos conocidos son de la mayor gravedad, y es por eso que nuestra fiscalía está completamente volcada al esclarecimiento de estos hechos, trabajando con toda la celeridad, con toda la rigurosidad y profesionalismo”, sostuvo el persecutor.