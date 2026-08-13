Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

Tras un año marcado por nuevas experiencias, Anttonias da el primer vistazo al futuro de la banda con El Dolor. Una canción cargada de sensibilidad, introspección y una construcción atmosférica que da muestras de la maduración musical del proyecto.

Con el estreno de este sencillo, la banda ahonda en el concepto de la pérdida como un camino inevitable para un nuevo comienzo. Un mensaje que se vuelve íntimo gracias a una cuidada producción, que apoyado en nuevas influencias y la versatilidad vocal de Antonia Holzapfel, reflexiona en torno a la belleza del continuar pese a la adversidad.

Compuesta por Felipe Sanzana y Oscar Concha, El Dolor demuestra un carácter y sinceridad que refleja a la perfección el peso del camino recorrido. Entre el querer, el odiar y una profunda melancolía, la canción muestra cómo las heridas terminan convirtiéndose en fortaleza, encontrando en el arte una vía para seguir adelante.

“Tras una etapa de bloqueo, vi un documental de Sinéad O’Connor y me conmovió su resiliencia pese al sufrimiento. De ahí nació esta canción, del entender vidas como la de Dolores O’Riordan o Violeta Parra, que con un sufrimiento similar, aprendieron a vivir con el dolor y pararse frente a un escenario”, reflexiona Felipe.

El nuevo sencillo de Anttonias El Dolor, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.