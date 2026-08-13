Vozinha fue una de los jugadores más atractivos del último Mundial. A punta de atajadas y otro tanto de carisma, el arquero de Cabo Verde cautivó la atención de millones de fanáticos en todo el planeta. La mejor muestra es la explosión que experimentó su cuenta en Instagram, que pasó de tener 60 mil seguidores a contar con 30 millones. Ese hito explica el interés que generó en diversos clubes.

El portero llegó a Chile. Hace una semana, se sumó a Colo Colo. Los albos, que buscaban una opción de experiencia ante la lesión de Fernando de Paul, avanzaron rápidamente en las gestiones y lo convencieron. Por estos días, ya instalado en el país, el africano se alista para el debut.

Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

En el resto del orbe, la atención y el reconocimiento siguen puestos en el notable rendimiento que alcanzó en el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, en el que se las arregló para destacar frente a los mejores equipos del certamen. Basta decir que se lució ante España y Argentina. Colo Colo, por cierto, ha sacado rédito al fenómeno. Su nombre se ha posicionado en los principales medios de comunicación a nivel internacional.

A las ya profusas manifestaciones de admiración se suma una particular: la de la cuenta @fifamuseum, que habitualmente resalta a las principales personalidades históricas del deporte más popular. El espacio suele repasar los hitos más importantes que ha arrojado la actividad. El museo está ubicado en Zúrich. La idea de construirlo nació en 2012, durante la gestión de Josep Blatter. Cuenta con 3.500 metros cuadrados construidos y, entre otras comodidades, ofrece un bar deportivo, un restaurante, una cafetería, una biblioteca, una tienda del museo y salas de conferencias. Los pisos superiores del edificio cuentan con oficinas y 34 departamentos de lujo.

En el espacio se muestran más de mil objetos emblemáticos del balompié y de sus principales exponentes. Se suelen realizar exposiciones. Una particularidad es que cuenta con el pinball más grande que se haya desarrollado y pantallas led de hasta ocho metros.

Elogios

La referencia da cuenta de la relevancia que alcanzó el guardameta en el contexto internacional. “Vozinha se convirtió en el portero de mayor edad en mantener su portería a cero en su debut en la Copa Mundial de la FIFA. Con 40 años y 12 días, lideró a Cabo Verde contra España en el primer partido de su país en un Mundial”, repasa, respecto

El entre rector del fútbol mundial también repara en las especiales características que ofrece la trayectoria del portero, quien antes de fichar por los albos había concluido su relación contractual con el Chaves, que milita en la segunda división del fútbol de Portugal. “Firmó su primer contrato profesional a los 25 años y ni siquiera tenía club poco antes del torneo; sin embargo, protagonizó una de las historias más grandes de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, sostiene.

Para la entidad que preside Gianni Infantino, el guardameta es un ejemplo para las nuevas generaciones. “Vozinha es la prueba viviente de que nunca es tarde para perseguir tus sueños. ¡Nunca dejes de creer!“, manifiesta una de las plataformas oficiales de la organización que funciona en Zúrich.