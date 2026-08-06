“Una presentación inolvidable”: la prensa internacional queda deslumbrada con la bienvenida de Colo Colo a Vozinha
Diversos medios del mundo compartieron la manera con la que el Cacique presentó a sus hinchas al portero caboverdiano en el estadio Monumental.
La semana ha sido bastante movida para Vozinha. El nuevo refuerzo de Colo Colo llegó el domingo por la noche a Chile y de inmediato se enfrentó a una apretada agenda. Tras aquello se sometió a los exámenes de rigor el lunes, los que aprobó y que le permitieron firmar el contrato con el Cacique.
El martes fue presentado ante los medios y durante la tarde del miércoles se encontró con los hinchas en el Estadio Monumental, en un espectáculo que incluyó música, luces y camiseta desde el cielo.
Esta exhibición llamó la atención de los medios internacionales que han seguido de cerca lo que pasa con Vozinha después de su gran actuación en el Mundial de Norteamérica 2026.
“¡Qué bienvenida para Vozinha de Cabo Verde! El portero fue presentado por el club chileno Colo-Colo tras su destacada actuación en el Mundial, y los aficionados salieron a recibirlo”, compartió la BBC de Inglaterra.
“¿Puede una vida cambiar tanto con un solo torneo? Uno de los clubes más importantes de Chile, Colo Colo, celebró una ceremonia de firma para Vozinha”, comentó desde Turquía De Marke Sports.
En España, El Desmarque señaló: “Locura total con Vozinha en Chile. El héroe de Cabo Verde en el Mundial, presentado por todo lo alto en Colo-Colo: un estadio lleno, la llegada de la camiseta en paracaídas y los títulos sobre el césped”.
En México, en tanto, Diario Cambio indicó: “Vozinha vivió una presentación inolvidable con Colo-Colo en el Estadio Monumental”.
“Miles de aficionados le dieron la bienvenida tras convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 con Cabo Verde”, continuaron.
“A sus 40 años, el arquero demuestra que los sueños no tienen fecha de caducidad y que una oportunidad puede cambiarlo todo. Su historia es una de las más inspiradoras que dejó la Copa del Mundo”, complementaron.
Por su parte, ESPN Brasil resaltó la llegada de la camiseta del arquero en paracaídas: “EL TIPO LLEGÓ EN PARACAÍDAS EN MEDIO DE LA PRESENTACIÓN DE VOZINHA El portero caboverdiano es el nuevo fichaje del Colo Colo para esta temporada y fue sorprendido por algo totalmente extraño durante su presentación en el club chileno”.
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