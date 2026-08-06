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    La desesperación de Gianni Infantino: ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo en la FIFA

    Según el diario inglés The Times, el delicado momento que vive el presidente de la FIFA le ha obligado a tomar medidas extremas para mantenerse en el cargo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Gianni Infantino busca apoyo en Marruecos. FOTO: Xinhua. Huang Zongzhi

    En menos de dos semanas, la fama del presidente de la FIFA Gianni Infantino pasó del cielo a las antípodas de esa condición. Su premura en sellar un millonario acuerdo por los derechos de las próximas versiones de la Copa del Mundo marcó el futuro del máximo dirigente, quien busca pírricos apoyos mientras se derrumba su prestigio.

    Y es que la oferta que prometía 40 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones no tenía el sustento ético para mantenerse en pie. De inmediato, la UEFA salió a cuestionar el hablaban de “chantaje”, mientras el vice del organismo con sede en Zurich restaba su apoyo al suizo-italiano.

    Caos total, en el que mandamás debió recurrir al presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien no contestó su llamado. Todo, mientras las ciudades sedes del Mundial 2026 exigen una fuerte compensación económica de parte del órgano internacional.

    Busca apoyos

    En medio de ese complicado momento, Infantino sigue en busca de apoyo para mantener su puesto. De acuerdo con la información que el diario inglés The Times, el helvético ofrece a Marruecos que la final del Mundial 2030 se dispute en la ciudad magrebí de Casablanca, en el futuro estadio Hassan II, el cual tendrá una capacidad para 115.000 espectadores.

    La propuesta llega en un momento especialmente delicado para el timonel de la FIFA, quien día adía pierde sostén de cara a una posible reelección. Un movimiento desesperado, el cual tiene una dimensión política.

    En ese sentido, la monarquía del país africano se ha convertido en uno de los principales aliados de Infantino. Incluso, la ciudad capital de Rabat acogerá el próximo Congreso de la FIFA, donde se celebrará la votación presidencial en marzo de 2027. Así, el medio británico plantea que el apoyo marroquí podría ser especialmente importante para Infantino ante la creciente oposición a su gestión.

    La elección del país supone un golpe enorme para España, nación que hasta ahora aspiraba a albergar la final en el Santiago Bernabéu, el estadio de Real Madrid. El Hassan II, actualmente en construcción, tendrá una mayor capacidad, mientras que Marruecos lleva semanas insistiendo en su campaña para conseguir el partido decisivo.

    Mientras FIFA no ha anunciado oficialmente la sede de la final, el máximo dirigente gana tiempo para conservar sus privilegios mientras atraviesa una crisis interna por su polémico proyecto de vender una participación de los futuros ingresos del Mundial a inversores privados, algo que finalmente abandonó ante la enorme oposición.

    La pérdida de varios aliados entre las federaciones, al margen de la posibilidad de que aparezcan candidatos alternativos, han puesto en duda su continuidad. En ese escenario, el periódico isleño interpreta este acercamiento a los africanos también responde a ese enfoque.

    Más sobre:FútbolFIFAGianni InfantinoMundial 2026Mundial 2030Marruecos

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