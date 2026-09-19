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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Chile frente a España en la primera jornada por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026

    Alejandro Tabilo y Christian Garin enfrentaron a los hispanos Daniel Mérida y Rafael Jódar en la primera jornada del torneo internacional y no lograron conseguir una victoria. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Garin busca igualar la serie entre Chile y España.

    Chile 0-2 España

    Tenista/PaísSet 1Set 2
    Christian Garin/Chile02
    Rafael Jódar/España66


    Hasta mañana

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    España 2-0

    Jódar le vuelve a quebrar a Garin y se queda con el partido. Los hispanos están a un partido de llevarse la serie. Mañana se juega el dobles.

    Quiebre de regreso

    Garin impide que el español se quede con el partido y se queda con su servicio.

    Quiebre

    Jódar nuevamente se queda con el servicio de Garin y ahorna servirá para quedarse con el partido.

    Lo confirma

    Jódar se queda con su servicio y se pone 4-1 arriba.

    Nuevo quiebre

    Jódar se queda con el servicio de Garin y se encamina al triunfo.

    Gana su primer punto

    Garin obtiene su primer game e iguala la cuenta en el segundo set.

    Segundo set

    Jódar parte manteniendo su servicio. Garin no tiene respuestas.

    Únete

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    Lapidario

    Jódar no cede ningún game y con tres quiebres se queda con la primera manga.

    Intratable

    El español no cede puntos en este set.

    Ratifica

    Jódar se queda con su servicio y saca una clara ventaja.

    Quiebre

    Jódar se queda con el primer servicio de Garin y se pone rápidamente arriba en el partido.

    Firme

    Jódar mantuvo sin dificultades su servicio y gana el primer punto.

    Parte España

    Jódar servirá en el inicio del segundo partido entre hispanos y chilenos.

    En cancha

    Garin y Jodar ya se encuentran calentando en la arcilla del Nacional.

    Únete

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Se viene el segundo punto

    Garin buscará igualar la serie ante un Jódar que ha tenido una gran temporada.

    Lo gana España

    Mérida le quiebra el servicio a Tabilo y obtiene el primer punto para los hispanos en la llave.

    Busca mantenerse

    Tabilo debe ganar su servicio para seguir con vida en el partido.

    Tabilo lucha

    Pese a que el español mantiene su servicio sin dificultad y complica el saque del chileno, Alejandro no se rinde.

    España se adelanta

    Mérida mantiene su servicio y se queda con una buena ventaja en la tercera manga.

    Quiebre

    Mérida se queda con el servicio de Tabilo y se pone adelante en el tercer set.

    Buen punto

    Tabilo mantiene su saque con gran juego. Parte ganando el tercer set.

    Set para España

    Mérida logra mantener su servicio, se lleva la segunda manga y empareja el partido.

    Quiebre

    Tres errores no forzados de Tabilo, le hacen perder su servicio en el peor momento.

    Lo saca

    Mérida tuvo dificultad con su saque, pero logra ganar el punto.

    Iguala

    Tabilo empareja el segundo set, no sin dificultades.

    Segundo set

    España partió sirviendo y a Mérida le costó mantener su saque.

    Set para Chile

    Tabilo gana su servicio y se pone arriba en el primer partido contra España.

    Quiebre

    Tabilo se queda con el servicio del español y sirve para ganar el set.

    Lo tuvo Chile

    Tabilo logró dos puntos de quiebre. El español tuvo tiros increíbles y logró quedarse con el punto.

    Enorme

    Tabilo se saca dos puntos de quiebre y logra quedarse con su servicio. Empareja el set.

    Siguen parejos

    Ambos mantienen sus servicios. Tabilo sacará para igualar.

    Lo tuvo

    Tabilo logró un punto de quiebre, pero Mérida se lo saca y gana su servicio.

    Parejos

    Tanto Tabilo y Mérida mantienen sus servicios sin grandes problemas.

    Bien Tabilo

    El chileno impone su saque con autoridad e iguala el set.

    Sirve Tabilo

    Mérida ganó su punto con facilidad y ahora, el chileno realizará su primer saque.

    Inicio

    Daniel Mérida comienza sacando. Recibe el chileno Tabilo.

    Previa

    Los tenistas ya están en la cancha de Nacional y hacen los trabajos pre-competitivos.

    Puro Chile

    Se entona el Himno Nacional de nuestro país.

    Ranking

    Tabilo se encuentra 28 en el escalafón del ATP y Mérida es 41.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa DavisChile vs EspañaTenisCopa Davis en vivoTenis en vivoAlejandro TabiloChristian GarinDaniel Mérida

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