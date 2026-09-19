Repasa la derrota de Chile frente a España en la primera jornada por un boleto a la Final 8 de la Copa Davis 2026
Alejandro Tabilo y Christian Garin enfrentaron a los hispanos Daniel Mérida y Rafael Jódar en la primera jornada del torneo internacional y no lograron conseguir una victoria. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Chile 0-2 España
|Tenista/País
|Set 1
|Set 2
|Christian Garin/Chile
|0
|2
|Rafael Jódar/España
|6
|6
Hasta mañana
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España 2-0
Jódar le vuelve a quebrar a Garin y se queda con el partido. Los hispanos están a un partido de llevarse la serie. Mañana se juega el dobles.
Quiebre de regreso
Garin impide que el español se quede con el partido y se queda con su servicio.
Quiebre
Jódar nuevamente se queda con el servicio de Garin y ahorna servirá para quedarse con el partido.
Lo confirma
Jódar se queda con su servicio y se pone 4-1 arriba.
Nuevo quiebre
Jódar se queda con el servicio de Garin y se encamina al triunfo.
Gana su primer punto
Garin obtiene su primer game e iguala la cuenta en el segundo set.
Segundo set
Jódar parte manteniendo su servicio. Garin no tiene respuestas.
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Lapidario
Jódar no cede ningún game y con tres quiebres se queda con la primera manga.
Intratable
El español no cede puntos en este set.
Ratifica
Jódar se queda con su servicio y saca una clara ventaja.
Quiebre
Jódar se queda con el primer servicio de Garin y se pone rápidamente arriba en el partido.
Firme
Jódar mantuvo sin dificultades su servicio y gana el primer punto.
Parte España
Jódar servirá en el inicio del segundo partido entre hispanos y chilenos.
En cancha
Garin y Jodar ya se encuentran calentando en la arcilla del Nacional.
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Se viene el segundo punto
Garin buscará igualar la serie ante un Jódar que ha tenido una gran temporada.
Lo gana España
Mérida le quiebra el servicio a Tabilo y obtiene el primer punto para los hispanos en la llave.
Busca mantenerse
Tabilo debe ganar su servicio para seguir con vida en el partido.
Tabilo lucha
Pese a que el español mantiene su servicio sin dificultad y complica el saque del chileno, Alejandro no se rinde.
España se adelanta
Mérida mantiene su servicio y se queda con una buena ventaja en la tercera manga.
Quiebre
Mérida se queda con el servicio de Tabilo y se pone adelante en el tercer set.
Buen punto
Tabilo mantiene su saque con gran juego. Parte ganando el tercer set.
Set para España
Mérida logra mantener su servicio, se lleva la segunda manga y empareja el partido.
Quiebre
Tres errores no forzados de Tabilo, le hacen perder su servicio en el peor momento.
Lo saca
Mérida tuvo dificultad con su saque, pero logra ganar el punto.
Iguala
Tabilo empareja el segundo set, no sin dificultades.
Segundo set
España partió sirviendo y a Mérida le costó mantener su saque.
Set para Chile
Tabilo gana su servicio y se pone arriba en el primer partido contra España.
Quiebre
Tabilo se queda con el servicio del español y sirve para ganar el set.
Lo tuvo Chile
Tabilo logró dos puntos de quiebre. El español tuvo tiros increíbles y logró quedarse con el punto.
Enorme
Tabilo se saca dos puntos de quiebre y logra quedarse con su servicio. Empareja el set.
Siguen parejos
Ambos mantienen sus servicios. Tabilo sacará para igualar.
Lo tuvo
Tabilo logró un punto de quiebre, pero Mérida se lo saca y gana su servicio.
Parejos
Tanto Tabilo y Mérida mantienen sus servicios sin grandes problemas.
Bien Tabilo
El chileno impone su saque con autoridad e iguala el set.
Sirve Tabilo
Mérida ganó su punto con facilidad y ahora, el chileno realizará su primer saque.
Inicio
Daniel Mérida comienza sacando. Recibe el chileno Tabilo.
Previa
Los tenistas ya están en la cancha de Nacional y hacen los trabajos pre-competitivos.
Puro Chile
Se entona el Himno Nacional de nuestro país.
Ranking
Tabilo se encuentra 28 en el escalafón del ATP y Mérida es 41.
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