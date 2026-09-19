Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP.

La carrera por la presidencia de la ANFP comienza a tomar forma. En el hotel Pullman, ubicado en El Bosque Sur, se realizó el miércoles 2 de septiembre una cita de uno de los bloques que se organiza con miras a la sucesión del directorio que encabeza Pablo Milad. El sector es liderado por Jorge Uauy, presidente de Palestino. Este último, sin embargo, solo presentará su candidatura si es que le aseguran tener los 25 votos para poder ser presidente. No irá a competir palmo a palmo con en la elección pasada, aseguran cercanos al timonel árabe.

Fue el segundo encuentro del grupo. El primero se había realizado hace cerca de ocho semanas y tuvo como escenario el mismo hotel. En esta oportunidad, una de las principales novedades fue la presencia de Juan Tagle, expresidente de Cruzados, quien no había participado en la cita anterior debido a que se encontraba fuera de Chile. Llegó acompañado de Matías Claro, el actual timonel del cuadro de la precordillera.

Junto a Uauy y Tagle estuvieron Karina Mazu, gerente general de Deportes Recoleta, Felipe Muñoz, presidente de Rangers, y Jorge Contador, timonel de Coquimbo Unido. La reunión permitió continuar las conversaciones que el grupo viene desarrollando para la candidatura y comenzar a definir la estructura con la que enfrentarían el próximo proceso electoral de la ANFP.

Ambas instancias han permitido establecer una base de dirigentes y busca sumar respaldo. Entre quienes también han participado de las conversaciones aparece también Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique. Sin embargo, el dirigente del cuadro nortino no tiene interés en integrar un eventual directorio.

Otro de los clubes que aparece en las conversaciones es Unión Española. La institución hispana ha estado representada por Sabino Aguad, gerente general del club, mientras continúan los contactos para definir el nivel de participación que tendrá el equipo de Independencia en el proceso. En ese contexto, uno de los nombres que el grupo busca acercar es el de Francisco Ceresuela, extimonel del cuadro de Plaza Chacabuco. Sin embargo, el abogado declinó a la invitación por asuntos personales.

Las conversaciones, además, se han extendido a clubes de diferentes categorías. Entre las instituciones que se han acercado al grupo aparecen también Cobreloa, Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt.

Tagle y Uauy en una candidatura antigua del timonel de Palestino. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El retorno de Tagle

La participación de Juan Tagle fue uno de los movimientos más relevantes de la segunda reunión. Su presencia se produce meses después de su salida de la presidencia de Cruzados. El abogado dejó el cargo a mediados de abril, poniendo término a un período de una década en la conducción de Universidad Católica.

Tras dejar la institución precordillerana, Tagle descartaba en ese momento una candidatura a la presidencia de la ANFP. Sin embargo, también reconocía que no proyectaba mantenerse alejado del fútbol de manera definitiva.

“Siempre me ha interesado el fútbol y puede ser en muchos roles, puede ser en Católica, puedo algún día volver a ser director, puede ser en el fútbol chileno, puede ser en algún rol en la Liga, puede ser algún rol en la Federación”, señaló entonces.

Las otras opciones comienzan a moverse

En paralelo a las gestiones encabezadas por Uauy, otros sectores también trabajan para reunir apoyos con miras a la sucesión de Milad. El primer nombre que apareció públicamente como candidato fue el de Lorenzo Antillo, expresidente de Audax Italiano, quien ha realizado gestiones para sumar respaldos entre los clubes.

Otro de los dirigentes que aparece en el escenario es Andrés Sánchez, directivo de Santiago Wanderers. El hijo de Reinaldo Sánchez todavía se encuentra evaluando su posición.

César Villegas, timonel de Deportes Limache, también ha manifestado su interés en presentarse a la elección por el sillón de Quilín.

De esta forma, la carrera por la sucesión de Milad comienza a dividirse entre distintos grupos. Ninguno de los sectores ha completado todavía el proceso formal de inscripción de candidaturas, pero las reuniones y contactos se han intensificado durante las últimas semanas. El escenario seguirá moviéndose en la medida en que los grupos definan sus apoyos para la elección de noviembre.