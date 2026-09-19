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    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    La firma de origen colombiano espera terminar este año con una expansión de sus ventas de 20%. "Para los viudos de Cornershop", la plataforma de delivery está buscando potenciar su servicio de supermercados, con nuevas darkstores y un centro de distribución.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    04 JULIO 2025 Domingo Lama - Gerente general de Rappi Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

    La plataforma de delivery Rappi -de origen colombiano y hoy controlada por fondos de inversión- está trabajando en impulsar su crecimiento en Chile.

    Previo a 2025 la compañía se enfocó en buscar rentabilidad, eficiencia y fortalecer lo que ya habían logrado conquistar. Domingo Lama, gerente general de Rappi Chile desde 2024, relata que durante el año pasado hubo un cambio de estrategia, y ahora esperan cerrar el 2026 con un crecimiento de doble dígito en las ventas, potenciado por mayor presencia en regiones, el servicio de supermercados y el segmento Turbo Restaurantes.

    Cuenta que en 2025 “terminamos creciendo a doble dígito, aunque partió con un decrecimiento. Esto, gracias a un trabajo consistente en fortalecimiento de la flota de repartidores, un crecimiento acelerado de surtido, donde superamos cerca de 10.000 restaurantes partícipes de la plataforma. Y un crecimiento fuerte en la adopción de los clientes de las tiendas Turbo, con entrega en 10 minutos”.

    Dicha caída inicial “venía de una época en la que Rappi, en la búsqueda de rentabilidad, hizo optimizaciones de muchas cosas. Y esa racionalización hizo que en algún momento se dejara de crecer. Particularmente en Chile, habíamos dejado de invertir el 2024 en todo lo que era marketing, para ordenar la casa, mejorar la calidad de la operación”.

    A mitad del año pasado se volvió a encender el marketing, cuenta Lama, buscando volver a crecer. Con esto, 2025 finalizó con un alza de 12% en las ventas que pasan a través de la plataforma. Este año, también están creciendo a dos dígitos, lo que ha sido muy empujado por un aumento a triple dígito fuera de Santiago.

    Según el ejecutivo, en la capital Rappi se ha logrado posicionar con fuerza en la zona oriente, en segmentos socioeconómicos altos. Pero la estrategia de 2025 y de este año “ha sido concentrar el crecimiento, mejorar todo lo básico para que a una zona le vaya bien, que tiene que ver con invertir en flotas repartidoras y en el surtido, pero en las 23 ciudades donde operamos. Eso ha permitido que Rappi, en ciudades como Temuco, Talca, Rancagua, haya tenido crecimientos de más de 100%”.

    En el primer semestre las ciudades que más crecieron en 12 meses fueron: Temuco (176%), Puerto Montt (132%), Talca (121%), Valdivia (113%) y Concepción (103%).

    04 JULIO 2025 Domingo Lama - Gerente general de Rappi Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

    Planes

    En este foco en regiones, Rappi ha buscado expandir el negocio de Turbo Restaurantes (en el que los pedidos llegan en 15 minutos). Este servicio está en 5 ciudades, y el plan es llegar a las 23 ciudades en que opera Rappi en 2027. También potenciará el avance en ciudades de baja presencia como Copiapó, Calama o Quilpué.

    Recientemente, además, la firma lanzó otro proyecto: un nuevo centro de distribución para ampliar el surtido de las tiendas en el segmento de supermercados y tiendas Turbo. “Esto nos va a permitir que Turbo deje de ser una tienda solo de conveniencia y realmente sea un supermercado que opera en 10 minutos. A todos los viudos de Cornershop, que encuentren una experiencia incluso superior, porque ninguna otra plataforma les ha entregado su pedido de supermercado en 10 minutos. Esa es nuestra apuesta”, asegura Lama.

    Rappi apunta a crecer un 30% este segundo semestre, con lo cual 2026 cerraría con un incremento de 20% de sus ventas.

    ¿Qué variables podrían desafiar esta proyección?: “El más fuerte, por lejos, el factor climático. Por ejemplo, en julio se vio un impacto de al menos 20 puntos de caída respecto a la tendencia que llevábamos en La Serena, cuando llovió ese mes. Pega fuerte en servicios de delivery”, explica Lama.

    Otro factor que está mermando la rentabilidad de Rappi es el alza de las bencinas. Rappi aumentó los pagos a sus repartidores para compensar 100% este elemento. “Por supuesto, eso afecta la rentabilidad del negocio, pero afortunadamente por todo el trabajo de sostenibilidad que hicimos en 2024 y 2025, pudimos cubrir ese costo mayor. Hasta el momento hemos podido mantener los ingresos de los repartidores estables”, manifiesta el ejecutivo.

    04 JULIO 2025 Domingo Lama - Gerente general de Rappi Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

    Inversión

    Chile hoy es el sexto país más relevante para Rappi de los nueve de América Latina en los que opera. “Como Rappi en Chile se ha vuelto sostenible y rentable, ahora estamos cuidando de reinvertir fuertemente”, dice Lama.

    El 2025 invirtieron US$32 millones en el país y este año una suma similar. “La de 2025 principalmente iba destinada a fortalecer la flota de repartidores. La inversión de este año responde a la expansión en otras ciudades, donde salir a buscar repartidores nuevos es más costoso que en lugares donde es más habitual el uso de plataformas de delivery”, sostiene el ejecutivo.

    Actualmente tienen 9 darkstores y se viene una décima apertura en La Florida. Para 2027 esperan sumar 5 nuevas tiendas, que se distribuirán en Santiago (2) y regiones (3). “Eso es el desde, pero si funciona todo como corresponde, podríamos acelerar la apertura de tiendas”, afirma Lama.

    Para 2027 el monto de inversión aún no está definido, pero apunta que “irá enfocada en fortalecer el servicio Turbo, y eventualmente en abrir ciudades”.

    Más sobre:EmpresasNegociosDeliveryRappiInversiónVentasCornershop

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