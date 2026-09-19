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    El Messi de 15 años viaja a España: Barcelona golpea al Real Madrid y negocia fichaje de joya rebelde de Manchester United

    El club catalán busca quedarse con el pase del joven canterano de los Diablos Rojos, el cual -hasta hace unos pocos días- sonaba con fuerza en la institución merengue.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El joven canterano del United, Gabriel, podría fichar en Barcelona. Foto: Manchester United.

    Durante la semana sonó en el Real Madrid. Pero, en las últimas horas, el Barcelona levantó la voz y comenzó a negociar con la nueva joya del Manchester United, Joseph Junior Andreou Gabriel.

    El futbolista de tan solo 15 años y que es comparado con Lionel Messi y Neymar viajó a España este viernes 18 de septiembre, para sostener conversaciones con el club catalán y acercar posiciones para un eventual contrato.

    De padre irlandés y madre chipriota, el delantero saltó a la fama europea tras anotar tres goles para los Diablos Rojos en la UEFA Youth League y aunque el mítico equipo británico ya le estaba preparando un contrato que lo hiciera saltar a la Premier League, JJ Gabriel -como ahora es conocido- ya no quiere seguir en las divisiones menores.

    Según cuenta la prensa europea, el United le iba a ofrecer una beca el próximo 16 de octubre, cuando cumpliera los 16 años, para que un año después firmara un suculento contrato como profesional. Sin embargo, en España ya podría hacerlo a partir del próximo mes por lo que le pidió a su institución formadora que lo dejara quedar como jugador libre para poder irse a LaLiga.

    Gabriel compartió con Yamal el 2024.

    Su encuentro con Lamine Yamal

    Y aunque su nombre suena también en equipos como el PSG, el Manchester City y el Bayern Munich, JJ Gabriel ya conoce el trabajo de Barcelona y a uno de sus referentes, Lamine Yamal.

    El manejado por el representante egipcio Ali Barat, quien llevó a Denzel Dumfries al Real Madrid, ya estuvo en Barcelona el año 2024. Allí recorrió las instalaciones del club y se tomó fotos con la actual estrella de los catalanes, Yamal. Desde entonces, se le puede ver en redes sociales luciendo la camiseta azulgrana en partido con amigos o en actividades recreativas.

    Sin embargo, nada de ello se podrá concretar hasta que pueda romper su vínculo con el United y cumpla los 16 años. Aunque lo primero es bastante factible, ya que los ingleses no están interesados en una batalla legal.

    Debo repetir lo que dije el otro día: en realidad, es un niño y creo que es importante que ciertamente no reproduzcamos nada aquí. Creo que la exposición y el escrutinio y todo, tienes que ser cuidadoso y sensato y pensar en él tanto como cualquier otra cosa... la situación funcionará por sí misma, de cualquier manera que vaya a funcionar. Asegurarse de que está bien es lo importante”, aseguró el entrenador de la oncena británica.

    Más sobre:BarcelonaReal MadridLaLigaFútbol EspañolJJ GabrielManchester UnitedPremier League

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