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    El Deportivo

    Nuevo récord, elogios de Lamine Yamal y un inicio histórico en LaLiga: las claves del gran momento de Pellegrini en Betis

    Con el triunfo ante el Villarreal, el equipo del Ingeniero sumó 12 puntos en las primeras cinco fechas en España. Un plantel con variantes, potenciado por referentes que volvieron de sus lesiones y que luce altos rendimientos individuales explican por qué el club del chileno recibe alabanzas de estrellas como el crack del Barcelona.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Las claves del Betis de Manuel Pellegrini que elogia hasta Lamine Yamal. FOTO: X @RealBetis.

    El Betis vuelve a encandilar a España y Europa. El séptimo inicio de temporada con Manuel Pellegrini al mando ha permitido un rendimiento superlativo, tanto en la competencia local como en la Champions League, donde vencieron por primera vez en Francia por torneos internacionales, después de doblegar al Lille en el norte del país galo.

    En LaLiga los resultados están a la vista. En cinco fechas, el único punto negro de la campaña es la derrota 5-2 ante el Levante en Valencia, en la tercera fecha. Los otros cuatro partidos terminaron en victorias de los sevillanos, incluido el 1-0 logrado en la capital andaluza contra Real Madrid, el único revés merengue en el retorno de José Mourinho a la banca.

    Suficiente para sumar 12 unidades de 15 posibles en la competición liguera. Rendimiento de un 80% que tiene los como escoltas junto con los madridistas a solo tres puntos del líder Barcelona, cuadro de Hansi Flick que tiene campaña perfecta. Un verdadero logro para los sevillanos, cuyo presupuesto no llega ni siquiera al tercio de lo que lucen las dos instituciones más importantes del país ibérico.

    Nuevo récord para Pellegrini: el primer técnico del Betis en lograr 150 triunfos oficiales

    Este gran inicio liguero no es nuevo para el Ingeniero. En la temporada 2022-2023 consiguió la misma marca de cuatro victorias y una derrota en el inicio, curso en el que acabó en el sexto puesto para alcanzar la clasificación a la Europa League.

    Sin embargo, a pesar de la excelsa marca, en el campeonato de 1934-1935 los andaluces se estrenaron con victorias consecutivas en las cinco jornadas iniciales. De hecho, al final de la temporada, lograron su único título de Primera. Más cerca en el tiempo, en el torneo 2011-2012, el elenco verdiblanco consiguió cuatro triunfos y un empate, lo mismo que en 1963.

    Ahora bien, con el triunfo ante el Villarreal, el Ingeniero consiguió un nuevo récord, ya que se transformó en el primer técnico en ganar 150 partidos oficiales al mando del Betis. Un registro espectacular para un proceso que cursa recién su séptimo año y que suma un título: la Copa del Rey 2021-2022.

    “Por supuesto que tener 12 puntos de 15 es muy positivo, sobre todo, que tenemos, además, esta semana seis puntos más por la Liga. Ya después nos insertamos con mayor continuidad en la Champions League, que es siempre difícil a mitad de semana, pero creo que hay mucha conciencia del plantel de que tenemos que demostrar en el campo hasta dónde podemos llegar, en la medida que tengamos un plantel, no un equipo, un plantel comprometido con una idea futbolística. Por supuesto, ganaremos, perderemos, como nos pasó con Levante, pero creo que el convencimiento está y lo tratamos de mostrar partido tras partido”, reflexionó Pellegrini sobre el gran inicio de temporada del Betis.

    Las claves del gran inicio de temporada del Betis de Pellegrini

    Para este séptimo capítulo, las exigencias del adiestrador han sido altas. No solo porque el equipo regresó a la Champions League después de 21 años, sino también porque la escuadra sureña deberá sortear un complicado calendario que, además, deberá sumar la Copa del Rey, a finales de octubre.

    “La plantilla es bastante parecida a la temporada anterior. Han llegado algunos jugadores, han salido otros. Si es mejor o peor, solamente lo dirán los resultados”, repetía más de una vez el propio Pellegrini, antes de que cerrara el libro de pases, el 1 de septiembre pasado.

    Y aunque al proyecto le faltaron piezas, de acuerdo con las exigencias del santiaguino, lo cierto es que la dirección deportiva gastó alrededor de 35 millones de dólares en tres refuerzos, al margen de otros dos que llegaron libres, menos de la mitad del dinero que se canceló en el curso anterior.

    En esa inversión, el precio más alto consiguió el arribo del centro delantero irlandés Troy Parrott, previo pago de una suma cercana a los 20 millones de la misma moneda. Con la presencia del isleño, el DT ganó el goleador que alternará con el colombiano Cucho Hernández.

    Al margen de las incorporaciones, el cuerpo técnico ha conseguido conformar un plantel con algunos regresos después de complicadas lesiones y que, al menos en este curso, han conseguido hacer la pretemporada con regularidad y empezar de cero con el resto de sus compañeros.

    Tal es el caso de Isco Alarcón, quien a sus 34 años ha superado las lesiones o Marc Bartra, de 35, que hace un par de años estuvo convaleciente de una operación y que hoy vive en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Algo parecido con el marroquí Abde, que apareció como titular en la victoria en Villarreal.

    Un grupo de jugadores que han permanecido desde otros mercados y dan amplitud al equipo. Así ocurre como el colombiano Nelson Deossa, el brasileño Antony, el delantero cafetalero Cucho Hernández, el zaguero Natan o el puntero Rodrigo Riquelme.

    Asimismo, otros atletas han subido sus rendimientos individuales que le han permitido entregar más variantes al juego de los béticos. Los casos de Álvaro Valles, el mismo Bartra, Hernández, el polifuncional Pablo Fornals o el experimentado Héctor Bellerín.

    Llueven elogios

    En medio de este gran momento del Betis, las alabanzas se han multiplicado en las últimas semanas. Sin ir tan lejos, en la previa del estreno por el torneo europeo, el DT Davide Ancelotti destacó la carrera del Ingeniero.

    “El chileno no recibe el reconocimiento que merece, cuenta con una trayectoria futbolística increíble. Ha cosechado grandes éxitos y los que estamos empezando sentimos admiración por él. Solo tengo buenas palabras y una gran admiración hacia Pellegrini”, dijo el titular del Lille e hijo de Carletto.

    En la misma línea, el adiestrador de Villarreal Iñigo Pérez coincidió con el italiano: “lo admiro desde mi etapa de jugador, como todo el mundo al que le guste el buen fútbol. Es un referente en el Villarreal, ojalá pueda conseguir todo lo que consiguió en este club”.

    No fueron los únicos. Lamine Yamal también se declaró admirador del fútbol que profesa el Betis del Ingeniero. La estrella del Barcelona y uno de los grandes aspirantes al Balón de Oro no tuvo tapujos en reconocer que le gusta ver al equipo sevillano, uno de los dos cuadros que más aprecia.

    “Sí, es verdad, yo también veo a otros equipos. Me gusta ver al Betis, el Villarreal me gusta mucho, es un equipo muy divertido. Pero de la liga española... Betis y Villarreal son los que más me gusta ver”, afirmó el campeón del mundo en conversación con el argentino Jorge Valdano en Movistar Plus de España.

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