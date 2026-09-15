Gobierno activa plan de salvataje para proyecto de Sala Cuna e inicia negociaciones con el PDG

El ministro del Trabajo en una reunión pasada con la bancada del PDG.

Una rápida vuelta de página busca dar el gobierno tras el “desastre”, como lo definió accidentalmente el mismo ministro del Trabajo, Tomás Rau, que sufrió el proyecto de Sala Cuna Universal.

Si bien el pasado 8 de septiembre, el Senado logró dar un paso histórico al despachar al siguiente trámite en la Cámara una iniciativa que llevaba años estancada, la oposición -que se ciñó a una estrategia liderada por la senadora Yasna Provoste (DC)- le propinó un par de golpes duros al texto promovido por Rau.

En primer lugar, gracias a descolgados y errores del oficialismo, se aprobó una indicación de Provoste, resistida por el ministro, que le concedía la titularidad del derecho de sala cuna a los menores de edad, en vez de sus padres trabajadores.

No obstante, el principal golpe fue el rechazo a la fórmula de financiamiento del Fondo de Sala Cuna con cargo al Seguro de Cesantía . El mecanismo, a juicio del secretario de Estado, evitaba generar más cargas a las empresas para la contratación de mano de obra.

Aunque la alianza gubernamental contaba con una mayoría hipotética para aprobar este artículo, por una descoordinación, no se cursó debidamente un permiso constitucional del senador Sebastián Keitel (Evópoli), lo que habría bajado el quórum de aprobación. Por ello, en la votación separada solicitada por la misma senadora DC, la norma -que era el “corazón” del texto- se cayó al no lograr los 26 respaldos en el hemiciclo.

Tras el revés, que en todo caso aún es reversible, el Ejecutivo se puso como meta tratar de reponer su diseño en la Cámara de Diputados.

Aunque en esta otra rama del Congreso el oficialismo es minoría, Rau y la ministra de la Mujer, Judith Marín (socialcristiana), quien es la otra secretaria de Estado a cargo de la iniciativa, ya activaron un plan de reuniones para arrimar los votos del Partido de la Gente (PDG), colectividad fundada por el economista Franco Parisi.

Marín se reunió este lunes en su oficina en Santiago con la diputada Tamara Ramírez (PDG), subjefa de la bancada e integrante de la Comisión de Trabajo, instancia por la que inevitablemente pasará el proyecto. Si bien la reunión fue pedida para abordar diversas materias de la cartera, el debate de sala cuna fue una de las temáticas, según confirmó la legisladora.

Por su parte, Rau -quien ya se juntó con el PDG el pasado 5 de agosto para abordar la problemática de la empleabilidad femenina- sostuvo una larga conversación telefónica el lunes con Parisi, a quien conoce desde la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

El ministro, además, tiene agendado otro encuentro con la bancada del partido de la Gente, el próximo lunes 21 de septiembre en la sede de su cartera.

La diputada Ramírez (PDG) -quien adelantó que ella y al menos otros cinco parlamentarios participarán en la cita con Rau- remarcó que “no somos un cheque en blanco, estamos para avanzar y legislar en favor de la ciudadanía”.

Sin prejuicios

Sin embargo, el PDG ya ha comenzado a delinear los primeros trazos de su postura. Ramírez explicó que, por ejemplo, ante la discusión de quién es el titular del derecho de sala cuna, “estamos llanos a que sea el trabajador, porque el niño igual va a ser el beneficiario”, en el entendido, además, de que se trata de una modificación al Código del Trabajo, que regula la relación entre empleado y empleador.

“No estamos de acuerdo inicialmente con que sea el menor, porque el padre o la madre son los que tienen la relación contractual”, aclaró la diputada, quien de todos modos precisó que su partido aún no fija una posición.

En materia de financiamiento, la fórmula del gobierno es que el empleador financie el Fondo de Sala Cuna, descontando 0,35 puntos porcentuales del 3% de las cotizaciones al Seguro de Cesantía (quedaría en 2,65%).

Sin embargo, luego de que esa propuesta se rechazara, el Ejecutivo depende de los PDG o bien de otros independientes para reponer ese punto.

En vista de que los aliados de La Moneda (republicanos, UDI, RN, Evópoli, independientes y libertarios) suman 76 votos, solo necesita de dos respaldos más para poder aprobar el mecanismo de financiamiento. Esa votación, sin embargo, requiere, además, de una estricta disciplina oficialista.

Según la diputada Ramírez, su colectividad pretende actuar “con responsabilidad”. A su juicio, no tienen “un prejuicio respecto de esa fórmula” planteada por La Moneda.

En todo caso, precisó que el respaldo a la iniciativa depende de un análisis que pretenden hacer en una mesa de trabajo comprometida por Rau.

“Sabemos que hay un sector político que no está de acuerdo (con financiar la sala cuna con fondos del Seguro de Cesantía), pero hay que ser responsables con la situación económica... Revisaremos minuciosamente los cambios del Senado, pero nuestra prioridad es la viabilidad financiera y financiamiento de esta iniciativa... En un momento de evidente estrechez fiscal, legislar sin certezas económicas es una irresponsabilidad”, señaló la subjefa de bancada del PDG.

“El hecho de que el Senado haya despachado el proyecto con su fórmula de financiamiento rechazada nos obliga a actuar con máxima cautela. Mi voto estará condicionado a que el Ejecutivo presente una propuesta financiera sólida y viable. En momentos de tanta complejidad económica para el país, sería una tremenda irresponsabilidad aprobar una ley a ciegas que ponga en riesgo las arcas fiscales o que termine siendo una promesa vacía”, añadió la diputada Flor Contreras (PDG).