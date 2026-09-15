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    Tribunal fija audiencia de revisión de cautelares para imputado por triple homicidio de La Reina

    El 24 de septiembre al mediodía el abogado Marcelo Castillo buscará convencer al 4° Juzgado de Garantía de que Jorge Ugalde puede permanecer en arresto domiciliario total y continuar con el proceso.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Más de 10 meses lleva en prisión preventiva Jorge Ugalde Parraguez, el principal imputado por el triple homicidio de La Reina.

    Para la Fiscalía Metropolitana Oriente, Ugalde fue quien dio muerte a Eduardo Cruz-Coke, su cuñado, y los dos hijos menores de edad de este, en un hecho ocurrido el 18 de octubre de 2025 al interior de un inmueble ubicado en calle La Cañada.

    En la vereda contraria, la defensa de Ugalde, liderada por el abogado Marcelo Castillo, niega la imputación señalando que el fiscal Francisco Lanas ha dejado varios cabos sueltos en la investigación. Pese a todo, Ugalde se ha mantenido tras las rejas en Santiago 1 en una investigación que se aproxima a su fin. El 7 de septiembre , el 4° Juzgado de Garantía de Santiago otorgó otros 45 días de investigación a solicitud de la defensa.

    Es justamente ese tiempo lo que llevó a Castillo a solicitar una audiencia de revisión de cautelares, buscando que Ugalde quede con arresto domiciliario total en lugar de prisión preventiva. El lunes, el Juzgado fijó el 24 de septiembre, a las 12.00, para discutir su solicitud.

    “La defensa solicitó la revisión de la prisión preventiva de Jorge Ugalde porque a la fecha han variado todas las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de decretarla en noviembre de 2025. En efecto, la investigación ha ido desvirtuando, según las pruebas que ha ido aportando esta defensa, cada una de las hipótesis de la teoría del caso del Ministerio Público”, señaló el abogado Castillo.

    “Creemos que esta larga prisión preventiva se está transformando no solamente en gravosa sino que también en injusta para nuestro defendido”, agregó.

    En esa audiencia, según comentan desde el entorno de Ugalde, el abogado presentará algunos antecedentes que pondrían en entredicho la versión de la fiscalía. Por ejemplo, dicen las mismas fuentes, presentarán un audio de un conserje de un edificio contiguo al inmueble que afirma que los investigadores le ordenaron no entregar a nadie las imágenes de las cámaras. Esas imágenes, comentan desde ese entorno, podrían mostrar qué pasó ese 18 de octubre en los alrededores, lo cual no han podido conocer.

    Lo mismo ocurrirá con un audio con una supuesta discusión entre Cruz-Coke y su exmujer Carolina Grellet, que para la defensa es relevante en la causa. En el fondo, Castillo alega que el Ministerio Público solo ha seguido una línea investigativa dejando de lado otros antecedentes que podrían entregar una hipótesis alternativa.

    Más sobre:La ReinaTriple homicidioJorge UgaldeMarcelo CastilloHomicidiosEduardo Cruz-Coke

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