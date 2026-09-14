“Sabemos que la izquierda se va a oponer” y “otro viraje más”: parlamentarios reaccionan a declaraciones de Kast por indultos

Luego de que el Presidente José Antonio Kast señalara este lunes que su administración revisará “caso a caso” las solicitudes de indultos, diputados y senadores, tanto de oposición como del oficialismo, reaccionaron a sus dichos.

Esta jornada, en entrevista con Radio Agricultura, el Mandatario afirmó que “lo que corresponde es revisar caso a caso. Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes, porque uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada, de resolver la situación personal de una persona, y eso es caso a caso”.

“La mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal y esto lo han señalado distintos juristas de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel, que la pena debiera estar vigente mientras la persona tenga conciencia. Pero es algo que, de nuevo, vuelvo a insistir, se va a resolver caso a caso y no hay una norma general. No va a haber un indulto general” , concluyó Kast sobre el asunto.

Oficialismo

El mayor cuestionamiento lo realizó el senador republicano, Ignacio Urrutia, quien lamentó la lentitud del gobierno en tramitar los perdones presidenciales, y criticó tanto al jefe de Estado como al titular de Justicia, Fernando Rabat, quien señaló que hay más de 100 solicitudes y en su mayoría respecto de condenados por hechos ocurrido en 1973.

“Demuestra la ineficacia y la inoperancia del ministro de Justicia, que durante seis meses no ha sido capaz de presentarle ninguna de estas peticiones al Presidente de la República”, afirmó Urrutia.

El senador por la Región del Maule incluso emplazó al secretario de Estado a ponerse “las pilas” y que así los exuniformados “no se sigan muriendo en las cárceles de Chile”.

En este sentido, cuestionó que el jefe de Estado y el ministro se “tiran la pelota uno con el otro”.

“Se están tirando la pelota entre uno y el otro, entre el Presidente de la República y el ministro de Justicia, diciendo que no tienen en estos momentos peticiones cuando no es así”, afirmó Urrutia, quien los emplazó directamente a que “dejen de hacerse los lesos y de tirarse la pelota uno con el otro”.

El senador independiente Rojo Edwards, en tanto, defendió que “inicialmente me hubiera gustado un indulto más amplio para carabineros condenados por defendernos de la violencia del estallido”.

“Sin embargo, comparto la visión del Presidente Kast de ir caso a caso. Y respecto a los enfermos terminales condenados por cualquier delito, incluido los de derechos humanos, creo que se debe considerar el cumplimiento alternativo de las penas en sus casas para evitar que sigan muriéndose en la cárcel sin atención suficiente de salud”, sostuvo el parlamentario por la Región Metropolitana.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Iván Moreina defendió que “respaldamos al Presidente Kast en que aquellas personas que tengan Alzheimer, que tengan algún tipo de enfermedad terminal, puedan morir con sus familias pero otra cosa distinta son otros tipos de indultos y esos tienen que analizarse con los antecedentes caso a caso”.

“Sabemos que la izquierda se va a oponer, pero esto es decisión del Presidente. Cuando se trata de la izquierda, algún tipo de indulto, ellos la aplauden, pero cuando se trata de otras personas, por odiosidades del pasado, ellos solamente invocan su ideología. ¿Dónde están entonces los Derechos Humanos para todos que ellos dicen defender? ¿No es mayor castigo estar encerrados, 20, 30 años, y unos en forma perpetua?”, se preguntó.

A su vez, la diputada Ximena Ossandón (RN), integrante de comisión de Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que “comparto con el Presidente de que, en lo posible, nadie muere en la cárcel, además de que estas situaciones deben analizarse caso a caso y con un criterio profundamente humanitario”.

Sin embargo, agregó que “en materia de violación a los derechos humanos, hay un dolor que sigue vigente para muchas familias, y eso nunca puede desconocerse ni relativizarse, pero ese dolor tampoco debería impedirnos actuar con humanidad frente a situaciones excepcionales”.

“Creo que se puede evaluar un indulto en, de caso a caso, de personas en etapa terminal o con un algún deterioro mental severo e irreversible, siempre que exista certeza de que no representan un riesgo de volver a cometer delito. Se trata de compatibilizar justicia, respeto por las víctimas y humanidad”, aseguró.

Oposición

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores cuestionó que “siempre es posible pensar en que una persona que cometió un delito pueda ser indultado por cuestiones humanitarias u otras razones, y eso se puede conversar, discutir, pero cuando se trata de personas que persiguieron, torturaron, asesinaron, sabiendo el daño que estaban haciendo, la verdad es que no”.

“Me sorprende que el gobierno esté evaluando indultar cuando en la campaña dijeron que indultar no estaba contemplado dentro del programa y que no lo harían. Otro viraje más”, agregó el parlamentario.

Por el Frente Amplio (FA), la diputada Lorena Fries cuestionó que Kast señale que los indultos se entregarían por “razones humanitarias”.

“(...) No hay otra posibilidad, porque el indulto no cabe respecto de criminales de lesa humanidad, como no cabe ninguna otra institución o medida que aminore el cumplimiento efectivo de la pena por parte de este tipo de personas”, sostuvo.

A renglón seguido explicó que “en el caso que se trate de medidas humanitarias, por ejemplo, en relación a situaciones de enfermedad grave que tiene la posibilidad inminente de morir, entonces los requisitos -en el caso de criminales de lesa humanidad- son mayores”.

“En primer lugar, se tiene que tratar de una enfermedad terminal e inminente, que debe estar acreditada, ojalá no por el Hospital Militar sino que por el Servicio Médico Legal y otros doctores que pudieran ser de interés de la familia de la víctima. En segundo lugar, consultar a las víctimas el impacto que esto puede tener. Y, en tercer lugar, que la persona haya colaborado a esclarecer otros casos o juicios en los que falta información y pudiera contribuir con la justicia”, afirmó la diputada Fries, quien puntualizó que solo cumpliendo esas razones se podría justificar “razones humanitarias”.

La diputada y subjefa del Comité del Partido Comunista (PC) e Independientes, Ana María Gazmuri, dijo sentir preocupación por las solicitudes que se han hecho al Ejecutivo.

La diputada Gazmuri relevó que “no estamos hablando de condenas cualquiera. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos: personas asesinadas, torturadas, secuestradas y desaparecidas. Detrás de cada condena hay víctimas y familias que llevan décadas esperando verdad, justicia y reparación”.

“El gobierno debe ser claro: ¿está dispuesto a indultar a condenados por crímenes de la dictadura? Porque frente a estos delitos, la edad o el tiempo transcurrido no pueden convertirse en argumentos para relativizar la responsabilidad. La impunidad no puede presentarse como una cuestión de humanidad", señaló.