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    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Panettiere, conocida por sus papeles en Héroes y Nashville, murió el domingo 16 de agosto a los 36 años.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Una hipótesis a la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere habría sido encontrada por las autoridades que investigan su fallecimiento, según una nueva publicación del portal TMZ.

    La actriz, conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, murió el domingo 16 de agosto a los 36 años, luego de ser encontrada inconsciente al interior de una vivienda en Greenville, Carolina del Sur.

    De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio, la principal hipótesis apunta a que Panettiere habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo durante la mañana de su muerte.

    Sin embargo, la causa todavía no ha sido confirmada oficialmente.

    Los resultados toxicológicos permanecen pendientes y serán determinantes para establecer qué provocó su fallecimiento.

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere. Foto: Europapress

    La hipótesis detrás de la muerte

    Según TMZ, varias fuentes policiales vinculadas directamente con el caso creen que la actriz habría ingerido una pastilla de oxicodona que contenía fentanilo, un potente opioide sintético.

    El medio señala que Panettiere tenía un “traficante de drogas de larga data” en Los Ángeles, quien presuntamente le suministraba distintos medicamentos recetados obtenidos en el mercado negro, incluida la oxicodona.

    Las fuentes aseguran que la actriz habría consumido varias drogas adquiridas a través de este hombre durante el vuelo desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, realizado el día anterior a su muerte.

    Posteriormente, habría tomado la pastilla de oxicodona durante la mañana del domingo.

    La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) investiga actualmente la relación entre Panettiere y su supuesto proveedor.

    Las pesquisas se desarrollan tanto en Los Ángeles como en Carolina del Sur y buscan rastrear el origen de la pastilla que habría consumido.

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Los últimos momentos

    Panettiere fue encontrada inconsciente durante la tarde del domingo.

    Una amiga llamó al 911 a las 13:51 horas para informar que la actriz no respondía y aparentemente estaba sufriendo un paro cardíaco.

    Los equipos de emergencia llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, incluyendo RCP, compresiones torácicas y soporte vital cardíaco avanzado. Sin embargo, fue declarada muerta a las 14:32 horas.

    Antes de la llegada de los paramédicos, su novio, Brian Hickerson, le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. La intervención, sin embargo, no logró reanimarla.

    Cuando llegaron los servicios de emergencia, Hickerson también entregó una bolsa con los medicamentos recetados de la actriz.

    Las autoridades deberán determinar si alguna de esas pastillas contenía fentanilo.

    Sin embargo, la causa y forma definitiva de muerte dependerán de los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos.

    Lee también:

    Más sobre:Hayden PanettiereActrizMuerteCelebridadesSeriesPelículasCausa de muerteFentaniloOxicodonaOpioidesFármacosTendenciasLa Tercera

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