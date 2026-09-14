Presidente de BancoEstado, Mario Farren, respalda el anhelo de los créditos hipotecarios en pesos

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, abordó el proyecto de reforma al mercado de capitales presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, específicamente las medidas pensadas para facilitar la adquisición de la primera vivienda.

Si bien Farren aseguró que el mercado de la vivienda “va a demorar algún tiempo en recuperar la liquidez”, enfatizó la importancia de atraer inversionistas “que naturalmente están dispuestos en todo el mundo a prestar a largo plazo en la moneda del país son los inversionistas profesionales”.

Sobre esto, el economista afirmó en conversación con Radio Duna que la aspiración de largo plazo con este proyecto es pensar en créditos a plazo de 10 o incluso 20 años, como son los hipotecarios, que se paguen en pesos en vez de Unidades de Fomento (UF).

Esto se alinea con las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien la semana pasada se abrió a la posibilidad de créditos en pesos en un futuro, aunque aclaró que “estamos lejos todavía”. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, ha comentado la posibilidad de transitar a créditos hipotecarios en pesos de aquí a cuatro años.

Al respecto, Farren defendió la idea de avanzar en esta medida y argumentó que los créditos en UF, que ya casi alcanzan los $41.000, generan que sea el deudor quien absorbe las sorpresas inflacionarias. “Entonces se trata de hacer un poquito más fair, un poquito más justo este juego”, dijo.

“Si tú vas a pedir un crédito en Londres, es en libras esterlinas. Si tú lo pides en Canadá, es en dólares canadienses. ¿Por qué en Chile no puede ser en nuestra moneda?“, agregó.

El presidente de BancoEstado, Mario Farren. Pablo Vásquez R.

Financiamiento a la vivienda

El BancoEstado ha cobrado especial relevancia desde el anuncio de la reforma al mercado de capitales, también conocida como MK4, por ser la institución que administraría el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi).

El fondo adquiría créditos hipotecarios mediante procesos competitivos, incluso si fueron emitidos por otros bancos. Movilizar esos créditos ampliaría la liquidez y capacidad de financiamiento del mercado, generando condiciones para tasas más convenientes.

“Lo que hace es que iguala la posibilidad que tienen las instituciones chicas o las instituciones grandes, los bancos grandes, los bancos chicos, las mutuarias, las cooperativas, las cajas. Cualquiera que pueda originar, independiente de su tamaño, un crédito hipotecario, postule a deshacerse de este crédito colocándoselo al fondo. Puede apoyarse en este y lo que necesitará a continuación es mantener la hipoteca, cobrarla, atender al cliente”, explicó Farren.