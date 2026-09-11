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    Jorge Quiroz abre la puerta para adquirir viviendas con créditos en pesos y no en UF: “Soñemos un poquito”

    El secretario de Estado dijo que el gobierno ha ido intensificando un trabajo con el Banco Central tendiente a internacionalizar el peso chileno, lo que permitiría evitar a la Unidad de Fomento como única forma de acceder a un crédito de largo plazo.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    “Soñemos un poquito”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la posibilidad de que en Chile se pueda acceder a un crédito a largo plazo en pesos, y no en Unidades de Fomento (UF), para adquirir una vivienda.

    El secretario de Estado afirmó que el gobierno ha ido intensificado “un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo” con el Banco Central y que está relacionado con la internacionalización del peso chileno, lo que permitiría a la ciudadanía comprar su casa sin la UF de por medio.

    “Lo que va a ocurrir en la medida en que progresemos en esto es que cada vez vamos a poder tener más créditos a largo plazo en pesos”, comentó.

    En conversación con radio Agricultura, el jefe de la billetera fiscal recordó que hoy se puede acceder a un crédito en pesos a tres años, pero a 10 años o más, como por ejemplo un hipotecario, solo se da en UF, la cual ya supera el umbral de los $ 41.000.

    Y eso va a permitir que uno pueda adquirir, y ahora vamos a soñar un poquito, hacia 4, 5 años más quizás, poder el día de mañana incluso tener un crédito a largo plazo para comprarse una casa en pesos. Pero eso estamos lejos todavía”, afirmó.

    Aunque el jefe de la billetera fiscal fue enfático en señalar que esto no significa que se va a eliminar la UF por decreto (“No va a ocurrir. Nunca. Los contratos en UF son en UF”), sí insistió en que el trabajo junto al emisor podría ir generando “de a poco” un sistema que pueda permitir créditos a largo plazo en pesos.

    “Y a eso contribuye lo que se está trabajando hace tiempo, como digo, no de ahora nomás”, afirmó.

    Las declaraciones del secretario de Estado se producen en medio del déficit habitacional que existe en el país, el cual ha ido de la mano del fuerte aumento en el precio de las viviendas, las cuales se financian con precisamente con créditos hipotecarios indexados a la UF.

    En el último tiempo, esto ha generado algunas iniciativas parlamentarias tendiente a restringir esa unidad de cuenta que se usa también para otros bienes y servicios como colegiaturas, seguros, arriendos y planes de salud.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sin ir más lejos, había comentado este lunes que los créditos hipotecarios deberían ir migrando de manera progresiva desde las UF hacia pesos en los próximos años.

    “Ojalá, esto lo adelanto, que los créditos hipotecarios de aquí a cuatro años sean en pesos, y no en UF, se vienen cositas ahí también”, dijo en conversación con T13Radio.

    Con todo, hay que señalar que sí hay bancos que en el pasado han intentado promocionar hipotecas en pesos, pero no es una medida que haya tenido mucho éxito, dado que cuando se ofrecen préstamos de este tipo, deben considerar una prima por riesgo de inflación, algo que encarece el costo del crédito en comparación a los préstamos en UF.

    Internacionalización del peso

    A fines de agosto, Pulso publicó que una de las iniciativas que desde hace años ha estado promoviendo el Banco Central es el uso del peso chileno en transacciones transfronterizas, lo que se conoce como “internacionalización del peso chileno”.

    La medida busca busca facilitar el uso de esta moneda por parte de no residentes en operaciones vinculadas con Chile y su acceso a los mercados financieros locales, pero no que se convierta en una moneda de uso internacional.

    En ese sentido, el instituto emisor recuerda que “ha impulsado durante años distintas iniciativas orientadas a facilitar el uso del peso chileno en operaciones transfronterizas y el acceso de no residentes a los mercados financieros locales”.

    El primer paso concreto en lo más reciente, para seguir avanzando en esa dirección, ocurrió en 2020, cuando el BC dictó una normativa para autorizar la realización de ciertas operaciones con no residentes denominadas en pesos chilenos, entre ellas, la apertura y tenencia de cuentas corrientes bancarias en pesos por parte de personas no domiciliadas o residentes en Chile. Esto empezó a operar en 2021.

    Más sobre:ViviendaJorge QuirozUFCréditos hipotecarios

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