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    Mourinho sale en defensa de Vinícius Júnior: “Es un árbol con muchos frutos, por eso le tiran piedras”

    El técnico portugués abordó los comentarios que ha recibido el delantero brasileño en sus últimas actuaciones en el equipo merengue.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El Real Madrid tuvo una semana complicada tras perder contra el Betis de Manuel Pellegrini en la última fecha de la Liga española. El desempeño mostrado por el equipo generó algunas críticas y Vinícius Júnior fue uno de los apuntados.

    Sin embargo este viernes, en la previa del duelo contra Rayo Vallecano, el técnico José Mourinho tomó la palabra para defender al brasileño.

    “En Portugal hay un proverbio que no sé si en España es igual, ‘sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto’. ¿Qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol con mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere fruto”, compartió el luso.

    Y el mejor Vinícius va a llegar. El del año pasado, cuando el Bernabéu estaba asustado contra el Benfica y acabó con la eliminatoria. Ese Vinícius va a llegar. En una era de datos y estadísticas, está muy cerca de su velocidad máxima. Ha batido sus récords en carreras de alta intensidad, récord en balones recuperados, en balones recuperados en el último tercio... Va a llegar”, insistió más adelante.

    Por otro lado, también abordó las palabras de Kylian Mbappé frente a los cuestionamientos al Real Madrid.

    “Me vale la misma frase de los frutos con Vinicius. Kylian tiene razón: un jugador que marca 40 goles cada temporada no es problema para el equipo. Hay distintos tipos de gente, que entiende y que no entiende, estos últimos saben que no les viene bien hablar de cosas buenas. He visto a Kylian bajar con 10 a ayudar a Cucurella mientras un entrenador muy pesado le gritaba. Yo valoro mucho estos comportamientos”, indicó.

    “Luego esta gente no dice que hemos defendido bien o que pudimos haber metido ocho goles. Va a haber partidos aburridos donde los equipos no arriesguen y termine 0-0. Contra el Inter nos pudieron haber metido cuatro, pero pudimos haber metido ocho. ¿Por qué no lo dicen? ¿No están contentos porque hemos ganado? El staff está muy contento, hemos sufrido y perdido juntos contra el Betis. Tenemos ese sentimiento y compromiso de trabajar para el Madrid. Haremos todo lo posible para que la gente esté feliz”, añadió el DT.

    En cuanto al partido contra Rayo Vallecano, aseguró que dentro del equipo están “felices, unidos, trabajando bien, recuperando bien... Hoy hicimos entrenamiento táctico, pero respetando nuestro adversario, que viene de una victoria. Tenemos que estar muy concentrado”, planteó.

    El partido está programado para este sábado 12 de septiembre, a partir de las 16.00 horas de Chile.

    La final del Mundial

    Otro tema que abordó Mourinho es la disputa por la sede de la final del Mundial de 2030 que tiene a España, Marruecos y Portugal como sedes principales.

    De hecho, en la jornada de ayer, el país africano anunció que albergaría la definición por el título, generando una crisis entre España y la FIFA.

    “Una cosa es donde debería o otra donde me gustaría. Perdónenme (ríe), me gustaría que fuera Lisboa. Y mi respuesta no por ser el entrenador del Madrid, mi respuesta es que si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde jugaron algunos de los mejores jugadores de la historia... Debería ser aquí. Y lo diría también si fuera entrenador del Benfica”, remarcó el portugués.

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