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    Marruecos anuncia que albergará la final del Mundial 2030 y desata una crisis entre España y la FIFA

    Los dichos Fouzi Lekjaa, presidente de la federación magrebí, provocó preocupación en el país hispano, además de aumentar las tensiones entre la FIFA y la UEFA. "La provincia de Benslimane va a acoger la definición de la Copa del Mundo, le guste a quien le guste", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Marruecos aseguró que la final del Mundial 2030 se albergará en el Estadio Hassan II de Casablanca.

    Fouzi Lekjaa desató una crisis en España. El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) afirmó que la final del Mundial 2030 se jugará en el país africano, lo que encendió las alarmas del otro lado del Estrecho de Gibraltar.

    La provincia de Benslimane es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (...) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia”, aseguró ante una ovación, en medio de la campaña electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) realizada a las afueras de Rabat Rabat.

    El timonel de la federación marroquí proyecta que la definición se dispute en Benslimane, ciudad situada en la región de Casablanca, donde está en plena construcción el Gran Estadio Hassan II. La inauguración del recinto, que tendrá una capacidad de 115 mil espectadores, está prevista para finales de 2027.

    La provincia de Benslimane va a acoger la final del Mundial, le guste a quien le guste. Y quien quiera hablar, que hable...” sentenció Lekjaa, quien también es ministro delegado encargado del Presupuesto y uno de los mayores responsables del crecimiento y auge del fútbol marroquí.

    Tensión entre FIFA y UEFA

    El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos; mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo.

    No obstante, por ahora, la FIFA aún no ha oficializado las sedes del certamen planetario y mucho menos ha anunciado dónde se disputará la final del torneo. Según el informe técnico de la candidatura conjunta, las opciones son Madrid, Barcelona y Casablanca. Los tres proyectos obtuvieron la misma puntuación técnica, 4,3 puntos sobre 5, por lo que la decisión se mantiene abierta.

    En principio, el recinto del Real Madrid era el que corría con más ventaja. Su connotación histórica era clave, ya que albergó la definición de la Copa del Mundo de 1982. Pero pese a que se presentó una postulación colectiva, las tensiones se han ido elevando cada vez más. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha defendido el peso organizacional hispano ante la creciente amenaza marroquí.

    “Pasan de polémicas y se ciñen en su argumento permanente: por seguridad, por instalaciones y por experiencia, no tendría sentido que la final del Mundial 2030 no fuera en España”, aseguró un personero de la RFEF a la Cadena Ser.

    Por otra parte, el conflicto vuelve a tensionar una quebrantada relación entre la UEFA y la FIFA. Aleksander Ceferin se ha interpuesto como el principal opositor al controversial mandato de Gianni Infantino.

    En agosto pasado, la prensa europea reveló que el suizo le ofreció la final del Mundial 2030 a Marruecos con el objetivo de sumar apoyo de cara a una posible reelección.

    En ese sentido, la monarquía del país africano se ha convertido en uno de los principales aliados de Infantino. Incluso, la ciudad capital de Rabat acogerá el próximo Congreso de la FIFA, donde se celebrará la votación presidencial en marzo de 2027. De hecho, la CAF respaldó “por unanimidad” al helvético.

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