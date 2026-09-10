El análisis del BC sobre la baja en las expectativas de personas y empresas

17.08.2020 FOTOGRAFIASDE DE PRIMER DIA DE DESCONFINAMIENTO EN SANTIAGO, TRAS CERCA DE 155 DIAS DE CUARENTENA, DONDE SE APRECIAN SECTORES DESTACADOS COMO PASEO AHUMADA, ESTACION CENTRA, Y MERCADO CENTRAL AGLOMERACION Y GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS LO QUE PODRIA PROVOCAR NUEVO CONFINAMIENTO POR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19 FOTO: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA CORONAVIRUS - COVID 19 - PANDEMIA - EMERGENCIA SANITARIA - PLAN PASO A PASO - RECORRIDO - GENTE - AGLOMERACIONES

Uno de los temas que ha estado presente en el análisis económico es la desaceleración de la demanda interna en el segundo trimestre. Y entre las explicaciones resalta el deterioro de la confianza de empresas y consumidores.

Dado este escenario es que el Banco Central ahondó en esta variable en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre. Para el ente rector, distintas fuentes muestran que las empresas y personas percibieron un deterioro del entorno económico durante el segundo trimestre. “La evidencia apunta a que este cambio de las expectativas responde a múltiples factores, cuyos efectos se manifiestan simultáneamente e interactúan entre sí”, dice el informe.

Entre estos factores, detalla el Central, se encuentra el conflicto entre Estados Unidos e Irán, principalmente por su impacto sobre el precio del petróleo y los combustibles, y sobre una mayor incertidumbre global; las cifras locales de actividad y desempleo; y un incremento en indicadores asociados a incertidumbre de política económica.

En las empresas, el conflicto en Medio Oriente aumentó la preocupación por los costos de transporte, logística, energía e insumos, en un entorno marcado por las persistentes tensiones comerciales globales.

PASEO AHUMADA - COMERCIO - TRANSEUNTES - GENTE - PUBLICO - CLIENTES - CONSUMIDORES - COMPRAS - TEMATICA CONSUMO - VISTA GENERAL - HOMBRES - HOMBRE CON SOMBRERO - VISTA GENERAL - Santiago CENTRO - PUBLICADA - La Tercera - 20140925 - Nac - Santiago 03 MARZO DEL 2014. GENTE EN EL PASEO AHUMADA. FOTO: REINALDO UBILLA / LA TERCERA. - Santiago - REGION METROPOLITANA - CHILE REINALDO UBILLA

Asimismo, mencionan que la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios muestra un deterioro de las percepciones de costos, junto con una peor evaluación de las ventas y, particularmente, de los márgenes de ganancias. Adicionalmente, en las empresas, esta percepción se vio acompañada por el retraso de inversiones y proyectos esperados para el primer semestre.

Desde el punto de vista de los consumidores, el análisis del ente rector dice que “a partir de marzo se deterioró considerablemente su evaluación del mercado laboral, medida como el grado de seguridad percibido acerca de la estabilidad laboral, pérdida del empleo y probabilidades de desempleo a futuro, tanto en forma directa como del entorno cercano. Una situación similar ocurrió en la percepción sobre la situación económica para hacer compras para el hogar, dando cuenta de una mayor cautela en el consumo”.

Los antecedentes del Informe de Percepción de Negocios de julio muestran que, ante la menor demanda percibida, las empresas han aplicado reajustes de precios acotados, absorbiendo total o parcialmente las alzas de costos.

Según el BC, las empresas para contener el deterioro de sus márgenes, han reducido gastos mediante la renegociación o cambio de proveedores, la eliminación de gastos prescindibles y compras más parceladas de insumos. “Las preocupaciones actuales también las han llevado a postergar inversiones, a la espera de definiciones sobre políticas públicas y regulatorias”, indican.

Asimismo, alrededor de la mitad de las empresas ha postergado o cancelado contrataciones de personal. Mientras que la proporción de empresas que declara haber buscado personal en los últimos seis meses disminuyó respecto de inicios de año, aumentó la que declara haber desvinculado trabajadores. En algunos sectores más afectados, como la construcción y el comercio automotriz, se indica una reducción del tamaño de las operaciones, aunque estas decisiones forman parte de un proceso de más largo plazo.

Ahora bien, las expectativas económicas de las empresas y hogares se han deteriorado respecto de fines del año pasado, con especial énfasis a partir del segundo trimestre de 2026. “Ello refleja la combinación de un conjunto de factores externos e internos, que habrían incrementado la cautela en las decisiones de consumo, inversión y contratación”.

Hacia el futuro, puntualizan que “las evaluaciones son algo más favorables, sujetas a una mejora de la actividad económica y a una menor incertidumbre, tanto local como internacional”.

Al respecto, “las empresas declaran que la implementación de las medidas contempladas en la Ley de Reconstrucción podría contribuir a ello. Coincidente con esto, indicadores recientes, como el IMCE e IPEC de agosto, muestran una leve mejora de las percepciones”.