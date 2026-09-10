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    Kaiser (PNL): “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo de nuestro proyecto de indulto general”

    El presidente del Partido Nacional Libertario sostuvo que en la cita de su partido con Kast, "en algunas materias estuvimos de acuerdo, en otras materias no tanto”. Además, pidió al Ejecutivo, para este 11-S, anunciar recursos para la identificación de osamentas de detenidos desaparecidos y un trato igualitario para exuniformados condenados por actos entre el 73 y el 90.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    A 24 horas de la reunión que sostuvo el Presidente José Antonio Kast con la directiva y parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) en Cerro Castillo, el timonel de la colectividad, Johannes Kaiser hizo públicas las conclusiones del encuentro, afirmando que “en algunas materias estuvimos de acuerdo, en otras materias no tanto”.

    El excandidato presidencial si bien calificó la cita como “muy productiva”, al ser consultado sobre las materias en que no hubo tantos acuerdos, apuntó al tema de los indultos para los uniformados condenados en el marco del estallido social.

    Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo, no solamente de lo que sean indultos particulares, sino que de lo que es nuestro proyecto de ley de indulto general”, sostuvo Kaiser, quien estuvo acompañado de la mesa directiva del partido.

    Luego añadió que “a diferencia de lo que mucha gente cree no tiene que ver con indultar ni a ladrones ni a personas o a carabineros que han cometido delitos que no tengan que ver con lo que fue la aplicación de la fuerza durante el 18/10 para la recuperación del orden público”.

    Asimismo, sostuvo que creemos que también “tenemos que mandar una señal clara de que las injusticias que se produjeron en el pasado reciente en razón de una legislación incompleta y de una actividad de la fiscalía que entendemos por lo menos criticable, deben ser corregidas”.

    Sobre el punto, aclaró que “no hay, no existe, no tenemos la comprensión de que exista en este momento la disposición para avanzar en esa materia”.

    En tanto, ad portas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, Kaiser consultado sobre qué tipo de anuncios esperaría que el gobierno hiciera este 11-S, señaló que “me encantaría que el Ejecutivo anunciara que se van a colocar todos los recursos a disposición para identificar los 1.244 protocolos de osamentas que están abiertos desde hace más de 20 años en el Servicio Médico Legal. Estoy esperando que exista un compromiso, así como no existió el compromiso por parte de Gabriel Boric de identificar los restos de los detenidos aparecidos y entregarlo a sus familias, espero que este gobierno se haga la pega”.

    “El hecho de que el gobierno de Jose Antonio Kast sea más cercano a nosotros no implica de ninguna manera que no vayamos a presionarlo para que avance en la entrega de los restos a sus familiares”, recalcó.

    Como segundo anuncio de qué esperar para este 11-S, Kaiser dijo que “tiene que ver también con la aplicación de la ley respecto de todas las personas nuestro país de la misma manera. Y eso implica también que la que la gente que está en este momento cumpliendo condena por hechos sucedidos entre 73 y el 90, por ejemplo, soldados conscriptos que en algún momento cumplieron órdenes, etcétera, sean tratados con la misma generosidad con que se trató a los miembros del MAPU Lautaro, del Frente Manuel Rodríguez, del MIR y tantos otros que fueron amnistiados”.

    Más sobre:Partido Nacional LibertarioPNLJohannes Kaiser11 de septiembreGolpe de Estado11-SIndultos

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