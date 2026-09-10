Senador Bianchi y reforma de seguridad: “Si mantenemos el presupuesto no vamos a ser capaces de combatir el crimen organizado”

El senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, abordó esta jornada el debate que se ha dado en torno a la reforma de seguridad del gobierno y la necesidad de un presupuesto adecuado.

Al respecto, el legislador manifestó que el problema que veía a su parecer era el foco que se le estaba dando a la discusión.

“La agenda de seguridad no está equivocada. Lo que a mí me frustraba un poco, es que las preguntas eran solo sobre el estado de excepción solamente. Entonces, quien insiste en hablar solo de esto, no quiere que avancemos en materia de seguridad porque el problema lo tenemos en la calle y no en la Constitución”, sentenció en entrevista con Radio Agricultura.

El problema, indicó, “lo tenemos con el presupuesto”. Y en ese sentido, el senador manifestó que esperaba que el Presidente José Antonio Kast entregue lo necesario.

“Ahí yo espero espero del Presidente de la República que lo que él consideró que era lo más fundamental en su campaña, hoy día lo ejecute presupuestariamente”, afirmó. “Porque yo no quiero que sea un tema entre Quiroz y Arrau, es un tema que tiene que venir de arriba. No hay que convencer a Quiroz para que tengamos seguridad”.

En ese sentido, indicó que “hay que acomodar las prioridades, porque si no, nos pasaron por encima”.

“Si hoy día no hacemos algo, por ejemplo, para tener prácticas de tiro, para tener más escuelas de formación de Carabineros, o sea, estamos en el peor de los mundos”, señaló.

“ Si mantenemos el presupuesto hoy día de seguridad no vamos a ser capaces de combatir el problema que tenemos del crimen organizado. Hagan la Constitución de nuevo que la hagan, no vamos a solucionar eso”, sentenció.

Y añadió: “Pueden hacer diez estados de excepción, pero el problema va a continuar igual. O sea, si hoy día tenemos un gendarme que cada tres años le están cambiando las botas y un policía que no puede hacer prácticas de tiro porque no hay municiones, entonces es ya rendirnos”.

Senador Binachi: “Creo que Arrau es más intransigente que Rabat”

El senador por su parte también abordó la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la negociación que llevó a cabo con los parlamentarios para tramitar el proyecto que extiende a 24 horas el período de flagrancia para ciertos delitos.

Al respecto, Biachi apuntó que la comparación que hicieron algunos diputados con la gestión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, tampoco era buena, pero que sí, de acuerdo a su experiencia, le era más fácil llegar a consenso con el titular de Justicia.

“A mí en lo particular me cae mejor el ministro Rabat. No digo que me cae mejor o peor en cuanto a persona, sino que me cae mejor en cuanto a avanzar en proyectos“, señaló. ”Creo que el estilo de Arrau, efectivamente, es más intransigente, quizás. Y él tiene una convicción, y la ejecuta. Es más intransigente que Rabat. No digo que lo sea, porque hemos podido conversar y avanzar”, explicó.

En lo personal, señaló, “me es más fácil llegar a un consenso con el ministro de Justicia en alguna materia, en mi experiencia en esa comisión, que, por ejemplo, con el ministro Arrau, que él tiene una idea más clara, más fija de algo, y no se mueve tanto”.