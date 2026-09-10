“Su expertise en diplomacia no es muy profunda”: el duro comentario del senador Ossandón contra el embajador Judd

Los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre que existe “un análisis específico” de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre los hechos ocurridos en el estallido social, generaron gran controversia en el mundo político.

“ Lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda” , dijo el diplomático en CNN.

Tras sus palabras, el canciller Francisco Pérez Mackenna lo citó en la Cancillería y para sostener una reunión. Posterior a ello, Judd admitió que no tienen “nada específico” sobre grupos de izquierda, y luego el canciller elevó el tono, aseguró que solicitó la información mencionada por Judd y zanjó que los embajadores “no deben opinar de política interna”.

Debido a este nuevo episodio polémico, Judd ha sido blanco de críticas desde ambas veredas. A esos reparos se sumó esta mañana el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Manuel José Ossandón (RN).

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Claramente el embajador de Estados Unidos no es un embajador de carrera . Se nota, pero a leguas, que su expertise en diplomacia no es muy profunda” , dijo el legislador en diálogo con Tele13 radio.

“El embajador se equivoca, y se ha equivocado un montón de veces. Él tiene que entender que aquí hay límites, que está en nuestra casa”. Respecto a las recientes declaraciones de Brandon Judd sobre lo ocurrido en octubre de 2019, Ossandón manifestó que “¿Qué tiene que ver el estallido social con Estados Unidos y con la opinión de un embajador? Nada”, continuó.

“Además, se contradice porque sale diciendo una cosa y después no tiene antecedentes. Es poco serio”, remató Ossandón.