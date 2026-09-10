Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova.

Nicolás Córdova define los nombres que estarán en la Roja en la fecha FIFA, donde Chile se medirá ante Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre). Según supo El Deportivo, una de las principales sorpresas está en el arco: se sumará Christian Bravo. El guardameta de Huachipato ha sido titular en el equipo de Jaime García.

Por otro lado, de los jugadores que militan en el extranjero, el técnico llamará a Darío Osorio, quien recientemente debutó en la Premier League con el Crystal Palace. Como viene siendo la tónica en los últimos amistosos, no habrá nombres de la Generación Dorada. Eduardo Vargas, que pasa por un buen momento en la U y su nombre rondó en la órbita de la selección chilena, no será considerado.

Además del guardameta, otras sorpresas en la convocatoria serán Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe, futbolistas nacidos en el extranjero, pero con nacionalidad chilena. Los jóvenes ya tuvieron reuniones con Córdova y han participado en procesos de selecciones juveniles.

Christian Bravo en Huachipato. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Los elogios a Bravo

En el caso del guardameta de 20 años, ha jugado 25 partidos en la temporada actual por el conjunto acerero. Ante Colo Colo, durante el último fin de semana, fue la figura. Eso le valió elogios de Vozinha, el golero del Cacique. “Me felicitó por el partido que hice y me deseó que me siguiera yendo bien”, reveló el oriundo de Talcahuano.

También ha tenido diálogos con Claudio Bravo. “Me dijo que siguiera trabajando, que siguiera esforzándome, que los límites siempre se los pone uno nomás. Solo seguir trabajando y que vas a llegar lejos”, dio a conocer.

En su rol como comentarista en televisión, el histórico excaptián de la selección chilena tampoco ha escatimado en los elogios al jugador. “Hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Bravo, de Huachipato. Son muchachos que tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir jugando, tienen que seguir equivocándose y ahí también va la paciencia de los clubes, la paciencia de los entrenadores en poder aguantar este tipo de situaciones que son propias de la posición”, señaló hace algunas semanas.

Durante las últimas horas, además, publicó en su cuenta de X una serie de fotografías que se sacó con Christian Bravo en el pasado. “Los jóvenes no necesitan más discursos, necesitan ejemplos”, escribió.

Los jóvenes no necesitan más discursos; necesitan ejemplos 😉 pic.twitter.com/Rm0fWLUJyT — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) September 7, 2026

Tras el empate entre Huachipato y Colo Colo, el futbolista acerero se refirió a su presente en el club sureño y anticipaba un posible llamado a la Roja. “Jugar a los 20 años siempre es una apuesta, sobre todo para el club, porque somos arqueros con poca experiencia, recién estamos dando nuestros primeros pasos. Pero contento por la confianza que me está dando el profe Jaime y todo su cuerpo técnico. Trabajamos semana a semana cada detalle y siento que si ando bien, si estoy jugando en mi club, la Selección va a llegar sola. Trato de no pensar en eso y tratar de enfocarme en el club”, dijo.