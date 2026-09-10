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    Tiendas de accesorios de celulares suman 3 mil en el país

    Desde el 2019 se ha visto un incremento de 30% de las tiendas formales y de un 60% de las informales. El mayor dinamismo se observó en comunas Puente Alto, San Bernardo, Maipú y Cerrillos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La consultora inmobiliaria Colliers, realizó un catastro en el que sondeó el mercado de tiendas de accesorios de resultados a nivel nacional. En este, se contabilizaron un total de 3 mil tiendas formales de este tipo y se han expandido con fuerza durante los últimos años. Se estima que desde el 2019 las sucursales formales han crecido un 30%, mientras que las informales un 60%.

    Rodrigo Suazo, subgerente de data de Colliers, atribuye el crecimiento a cuatro factores. Primero, “a un parque de smartphones maduro y masivo —118 abonados móviles por cada 100 habitantes y conexiones 5G creciendo 64% anual— que convierte al accesorio en compra recurrente de reposición, con múltiples compras por equipo”. Por otro lado, también apunta a “barreras de entrada muy bajas: capital inicial reducido, abastecimiento mayorista concentrado en Meiggs–Estación Central y márgenes altos por unidad”.

    Asimismo, la expansión es atribuida a “la irrupción de cadenas que formalizaron y visibilizaron la categoría —La Casa de las Carcasas pasó de 0 a una meta de 90 tiendas en Chile en menos de tres años, con 17 ya identificadas en la RM—”. Y además, este tipo de comercios se han potenciado ante “la economía de la reparación: el encarecimiento de los equipos empuja a alargar su vida útil, y el servicio técnico con venta de accesorios es hoy un tercio de los puntos relevados”.

    Entre los principales operadores destacan: La Casa de las Carcasas; Mobile Outfitters, X-ONE; ¡Storela; Mobile HUT; y PhoneClick.

    Colliers precisa que las tiendas de accesorios de teléfonos funcionan mejor en ciertos formatos. “El formato ganador es pequeño y de altísimo flujo: kioscos y módulos de 6–15 m2 en malls (el estándar de Mobile Outfitters, X-ONE, Po’Case o Benny, varios como shop-in-shop dentro de tiendas ancla) y tiendas de mall de 40–80 m2 en pasillos de alto tráfico, que es el modelo de La Casa de las Carcasas — incluyendo ubicaciones no tradicionales de alto flujo como terminales de buses y supermercados Líder”.

    “En comercio de calle, funcionan los locales de galería de 15–40 m2 junto a estaciones de metro, paraderos y ejes cívicos comunales (Concha y Toro, Eyzaguirre, 5 de Abril, Irarrázaval), donde conviven independientes y servicio técnico. El eslabón mayorista requiere bodega-showroom de 100–300 m2 y está concentrado en Meiggs. La variable crítica en todos los casos es flujo peatonal por sobre superficie o estándar del local: es una compra por impulso y proximidad, de ticket bajo y alta rotación”, añade Suazo.

    Dónde se concentran

    Del total de 3 mil tiendas, el 42% se concentra en la Región Metropolitana, equivalente a 1.260 sucursales. Le sigue la región de Valparaíso con 11% y 330 tiendas, y en tercer lugar Biobío con 9% y 270 tiendas.

    Dentro de la capital la comuna con mayor participación de mercado es Santiago, con un 30% y 378 unidades. En segundo lugar se ubica Providencia con 9% y 113 tiendas; le sigue Las Condes con 8% y 101 tiendas; Estación Central con 7% y 88 tiendas; y Maipú con 6% y 76 unidades.

    Más en detalle, Suazo apunta a que las comunas con mayor dinamismo son “Puente Alto, San Bernardo, Maipú y Cerrillos, donde las cadenas abrieron múltiples puntos en malls y strip centers durante 2024–2026 (La Casa de las Carcasas suma 5 locales sólo entre Puente Alto y San Bernardo); y la corona periurbana en expansión residencial: Colina (Chicureo–Piedra Roja), Lampa (Valle Grande), Buin, Padre Hurtado y Quilicura, donde detectamos operadores nuevos que hace tres años no existían”.

    “En provincia de Talagante apareció incluso un fenómeno de cadenas locales (iDM, Yaviste) con 2–3 sucursales. Santiago Centro sigue siendo el mayor clúster (30% de la RM), pero su rol es de stock consolidado más que de crecimiento”, agrega el ejecutivo.

    Para el subgerente de data de Colliers aún hay potencial para seguir creciendo, específicamente en dos verticales. “Primero, regiones: concentran el 58% de la base estimada pero las cadenas recién están llegando; ciudades intermedias como Temuco, Ovalle, Chillán, Talca o Puerto Montt replican las condiciones que ya funcionaron en la periferia de Santiago”.

    “Segundo, dentro de la RM, la corona de crecimiento residencial (Lampa, Colina, Buin–Paine, Padre Hurtado) y las comunas donde no registramos ningún punto verificado pese a tener población (La Granja, Pedro Aguirre Cerda, El Monte, Calera de Tango): son mercados servidos hoy sólo por canal informal o por desplazamiento a comunas vecinas. El techo del formato tradicional lo pone el propio canal informal y los marketplaces; el espacio de crecimiento rentable está en la conversión de compra informal a formal vía cadenas y kioscos de mall”, concluye Suazo.

    Más sobre:ComercioTiendas de carcasasColliers

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