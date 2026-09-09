Kast anuncia reforma al mercado de capitales con medidas para dar más acceso a hipotecarios: “Menos pie, tasas de interés más bajas y más plazo”

Finalmente durante la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast presentó en Cerro Castillo la esperada reforma al mercado de capitales, enfatizando que tiene como foco “la casa propia”. De hecho, la iniciativa fue llamada “proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento para la casa propia”.

Allí oficializó junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los temas que vienen en el proyecto, que ya fue ingresado al Congreso, y que se articula en torno a cuatro ejes, con medidas orientadas a: facilitar el acceso a la casa propia; ampliar las fuentes de financiamiento para empresas de distintos tamaños; modernizar la regulación; y generar mejores condiciones para atraer capital y desarrollar actividad financiera desde Chile.

Acceso a la vivienda y fomento al ahorro

El foco que más enfatizaron el Presidente Kast y el ministro Quiroz, fue respecto del pilar que apunta a dar mayor acceso a la vivienda. Este es “el proyecto que facilita el ahorro de la casa propia”, dijo Quiroz este miércoles. Kast apuntó a lo mismo: “Hay algo que nos reúne: la casa propia”.

El Presidente señaló que “en la medida que comiencen las construcciones de vivienda, también va a mejorar el tema del empleo”. En ese sentido, reconoció que “es un momento difícil, pero si nos aplicamos todos y logramos coincidir en temas fundamentales, como la vivienda, la seguridad, la infraestructura, estoy seguro que vamos a tener un muy buen próximo año”.

Respecto de este pilar, el proyecto contempla dos medidas principales: una bonificación estatal para reunir el ahorro necesario para el pie; y contar con mejores condiciones de financiamiento hipotecario.

Con este último fin, se busca crear el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), un fondo administrado por BancoEstado, que adquirirá créditos hipotecarios “mediante procedimientos competitivos, priorizando la primera vivienda y considerando propiedades de hasta 6.000 UF”, explica una minuta de Hacienda.

El Estado podrá aportar hasta US$2.000 millones en un plazo de hasta 36 meses, con un aporte inicial de US$500 millones previo a la constitución del primer fondo, y se podrá apalancar hasta diez veces su patrimonio mediante la emisión de deuda con garantía estatal. “Al movilizar esos créditos, busca ampliar la liquidez y capacidad de financiamiento del mercado hipotecario y generar condiciones para tasas más convenientes”, detalla la minuta.

Agrega que “las instituciones que originen las hipotecas deberán asumir una primera parte de las eventuales pérdidas asociadas a esos créditos”. Y dice que “con ello, mantiene responsabilidad sobre el riesgo y los incentivos para otorgar financiamiento bajo adecuados estándares de evaluación”, explica la minuta.

El proyecto también propone crear el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), una cuenta destinada exclusivamente a completar el pie de la primera vivienda, nueva o usada, de hasta 6.000 UF. Se requerirá que la persona ahorre durante al menos 30 meses, y se exigirá reunir un 7% del valor de la vivienda; mientras que el Estado aportará un 3% adicional, completando el pie requerido para el financiamiento hipotecario.

El AVV comenzará a regir 36 después desde la entrada en vigencia de la ley y por los cinco años siguientes. Además, será administrado por entidades fiscalizadas por la CMF, esto incluye bancos, administradoras de fondos, compañías de seguros de vida, cooperativas de ahorro y crédito, y cajas de compensación, “estas últimas sujetas a informe previo de la Suseso y con obligación de delegar la administración de inversiones”, detalla el informe financiero del proyecto de ley.

“Aquí la fórmula es simple: es menos pie, tasas de interés más bajas y más plazo para la deuda hipotecaria. Son los tres conceptos esenciales”, dijo Kast. Y expuso que el objetivo es conseguir una menor carga financiera para las familias. “Hemos perdido esa posibilidad de tener créditos de largo plazo, bueno, va a mejorar”, puntualizó Kast.

También con el objetivo de fomentar el ahorro, el gobierno buscará dar mayor espacio para ahorrar con incentivos en el régimen A del APV, elevando de 6 UTM (unos $433 mil) a 8 UTM ($577 mil) anuales el tope de la bonificación fiscal, actualizando un parámetro que se mantiene sin cambios desde 2008.

Más acceso a capital para empresas

El segundo pilar, que corresponde a dar más acceso a capital para empresas de distintos tamaños, busca ampliar las alternativas disponibles para que puedan acceder a financiamiento las compañías consolidadas, de menor tamaño y proyectos en etapas tempranas.

Acá, la minuta de Hacienda destaca una propuesta sobre bonos empresariales. “Se simplifican las reglas aplicables a los bonos acogidos al artículo 104 y se elimina la retención de 4% sobre sus intereses. Los inversionistas residentes continuarán tributando mediante el Impuesto Global Complementario, pero sin esa retención previa. El objetivo es facilitar nuevas emisiones y mejorar el acceso de empresas chilenas al financiamiento mediante deuda”, puntualiza.

Otra medida en este pilar, apunta a dar mayor acceso a empresas de menor tamaño al mercado. “Se modifica el beneficio tributario aplicable a la ganancia obtenida por la venta de determinadas acciones. En vez de exigir que esas acciones tengan un alto nivel de transacciones en bolsa, se requerirá que al menos un 15% de la propiedad esté en manos de inversionistas no vinculados al controlador, permitiendo que empresas de menor tamaño también puedan acceder a este régimen”, puntualiza el documento.

Adicionalmente, hay una propuesta sobre reinversión a través de fondos. “Se permite reinvertir recursos entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin gatillar inmediatamente el impuesto correspondiente, siempre que los recursos permanezcan reinvertidos. La medida busca facilitar que el capital continúe financiando sectores como pymes, facturas y capital de riesgo”, puntualiza la minuta.

Ahora, además, habrá un segmento junior de la Bolsa. “Se crea un segmento especial para empresas de innovación y crecimiento y proyectos de exploración minera, con reglas proporcionales a su etapa de desarrollo y acompañamiento de un agente patrocinador. Para incentivar la inversión se incorporan beneficios tributarios, entre ellos un crédito equivalente al 35% de la inversión, con un tope de 50 UTA”, afirma.

Actualización de normas y procesos

En el tercer pilar, que se refiere a una actualización de normas y procesos del mercado, el proyecto busca modernizar “procedimientos creados para un mercado distinto al actual, buscando reducir trámites y costos y aplicar reglas acordes con las características y riesgos de cada actividad”, explica la minuta.

Acá se propone crear un registro más rápido de valores. “Se corrige el registro automático para que pueda utilizarse en acciones, cuotas de fondos y otros valores, permitiendo su inscripción en un día hábil cuando corresponda”, afirma la minuta.

También hay una propuesta para que se puedan emitir “mini-bonos”. Allí se establece “un registro especial para emisiones de empresas medianas, con información enfocada en los antecedentes necesarios para evaluar riesgo y retorno, creando una alternativa de financiamiento adaptada a su escala”.

Otro tema habla de una digitalización de acciones e hipotecas, esto significa que “se reemplazan procesos físicos por registros electrónicos para acreditar y transferir acciones y se permite el endoso electrónico de mutuos hipotecarios, reduciendo trámites y riesgos asociados al uso de documentos físicos”.

Adicionalmente, se propone una regulación proporcional para fondos, es decir, “se faculta a la CMF para ajustar determinadas exigencias según el riesgo efectivo de administradoras y fondos, junto con permitir gestores especializados sujetos a registro y fiscalización”.

Además, el proyecto apunta a hacer perfeccionamiento de la Ley de Fraudes. “Se actualiza el régimen manteniendo garantías estructurales como la carga de la prueba en el emisor y la restitución previa a la discusión. Se simplifican los trámites para los usuarios, se refuerzan los deberes de seguridad de los actores de la cadena de pagos y se actualiza el estándar de diligencia aplicable al usuario”; afirma el proyecto.

Además, ahora el proyecto busca permitir que las personas puedan contratar seguros contra fraudes en medios de pago, algo que la ley vigente prohíbe.

Chile como centro financiero regional

El cuarto y último pilar apunta a “reducir barreras para atraer financiamiento, facilitar inversiones internacionales y desarrollar desde Chile servicios financieros para clientes extranjeros”.

Un primer tema es la famosa exportación de servicios financieros. Esto contempla “servicios de gestión, asesoría y consultoría financiera y administración patrimonial prestados desde Chile a clientes extranjeros podrán acogerse a la exención de IVA, incluso cuando los recursos administrados permanezcan en el país”, señala la minuta.

El segundo tema busca incentivar el ingreso de inversionistas extranjeros. “Se elimina la obligación de obtener RUT para inversionistas no residentes que participen exclusivamente en determinados instrumentos de los artículos 104 y 107, eliminando un trámite de entrada al mercado local”, señala.

En tercer lugar, se quiere dar más movilidad para que haya financiamiento desde el exterior. Al respecto, “se amplía la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE) para determinados créditos obtenidos por bancos e instituciones financieras en el exterior y destinados al mercado chileno, reduciendo costos asociados a esas fuentes de financiamiento”.

Respecto de la banca, viene un tema particular sobre capital de bancos sistémicos. En esa línea, “se actualiza el tratamiento del requerimiento adicional de capital para bancos de importancia sistémica, reconociéndose como colchón y entregando a la CMF mayor flexibilidad para calibrar según la importancia sistémica de cada institución, manteniendo resguardos sobre el capital”.

También hay temas respecto de los fondos de pensiones, en particular, sobre operaciones Repo. “Se habilitan operaciones de liquidez transitoria respaldadas por instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo (para las AFP), bajo condiciones prudenciales y con restricciones específicas sobre el uso de los recursos y del colateral”; detalla.