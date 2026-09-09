“Es raro que se anuncie por la prensa” y “preocupante”: las reacciones políticas por revelación de embajador Judd sobre el 18-O

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la responsabilidad de organizaciones de izquierda en el estallido social de 2019 desataron una serie de reacciones en el mundo político.

De acuerdo al representante diplomático de la Casa Blanca, las agencias de inteligencia de su país analizaron los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 y que sus conclusiones apuntaron a que “los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”, dijo en entrevista con CNN Chile.

Al ser requerido por la fuente de esa afirmación, apuntó a antecedentes de organismos de inteligencia. “Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas. Hay que hacer una investigación de cualquier hecho que ocurra”, señaló.

Ante estas declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó para este miércoles al embajador Judd, con el fin de que entregue la información que afirma tener sobre dichos episodios de violencia.

Al respecto, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric, Gloria de la Fuente, en conversación con radio 13C, planteó que “es súper importante. Ahora, el punto es que eso no se utilice de manera inadecuada”.

“Yo creo que hay que mirar con detalle eso. Y en cualquier caso, si no hubiese antecedentes claros y contundentes, a mí me parece que es de una impertinencia enorme. Y esa impertinencia, que ya la hemos visto más de una vez en este embajador, finalmente habla muy mal también de cómo nosotros defendemos nuestros intereses”, remarcó.

A eso agregó que “los embajadores tienen que ser prudentes y no hacen eso en general. Entonces, yo también creo que si existen antecedentes, qué bueno que se entregue. En general, esos antecedentes no se anuncian por la prensa. Es bien raro que uno anuncie datos de inteligencia por la prensa”.

Más duro fue el exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés (PS), quien se dirigió directamente a Judd: “Yo quiero recordarle al embajador que la más importante manifestación en Estados Unidos durante este siglo fue el ataque al Congreso por un grupo de fascistas que fueron avalados por el presidente Trump para impedir la sucesión presidencial, así que no me venga a decir que las manifestaciones son siempre de izquierda o son siempre producto de agitadores de izquierda”, dijo en Turno.

En esa misma línea cuestionó que “cuando el embajador o los embajadores empiezan a dar opiniones de esta naturaleza política lo que genera son grandes confusiones y además muestran su orientación ideológica de manera que no corresponde”.

Además, criticó al Ministerio de Relaciones Exteriores por el llamado al embajador: “Es algo que también me sorprende, yo no he visto a la Cancillería activa en temas que son propiamente de la Cancillería, y estoy viendo a la Cancillería activa en temas que son del Ministerio de Seguridad y son de los tribunales. Si alguna fuente desea entregar información criminal sobre un asunto que le parece que es criminal, ahí están los tribunales de justicia y está el Ministerio de Seguridad”.

Por el contrario, el senador de la UDI, Javier Macaya, en diálogo con radio Infinita, destacó la reacción de la Cancillería, que de inmediato optó por convocar al embajador de Donald Trump en Chile y apuntó que “si Estados Unidos tiene información de lo que ocurrió en Chile, queremos conocerla completa. Uno siempre ha escuchado diversas teorías respecto a, y veía en las manifestaciones, en la violencia, mucha presencia de símbolos bien propios de la izquierda, pero a estas alturas no queremos teorías, queremos antecedentes, nombres, hechos”.

“A siete años del estallido, evidentemente, a mí me quedan muchas preguntas y creo que a los chilenos les quedan muchas preguntas que no se han respondido respecto a lo que hubo detrás de esa violencia. Y por eso, si Estados Unidos tiene información sobre lo que ocurrió en Chile, sería importante conocerla completa. Protestar siempre fue legítimo, quemar, destruir, intentar desestabilizar, votar a un gobierno democrático como se trató de hacer, no lo es”, enfatizó.

La senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, en entrevista con radio Duna, dijo que: “La declaración como tal me parece preocupante, pero además me parece muy bien lo que hizo la Cancillería, que es llamar al embajador a poder explicar estos dichos, así que creo que por el contexto que tienen debemos esperar el resultado de esa gestión para saber efectivamente a qué era lo que se refería.

“La verdad que creo que es una frase de una alta envergadura y por eso prefiero saber el contenido total y que lo explique con mayor profundidad para ver cuáles son los alcances”, añadió.

Y que espera que “para certeza de todos, que esto pueda ser esclarecido en el menor tiempo posible, con la mayor de las celeridades”.