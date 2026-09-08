“Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

Un micrófono abierto le jugó una mala pasada este martes al ministro del Trabajo, Tomás Rau, durante la discusión en el Senado del proyecto que establece un nuevo régimen de acceso a sala cuna.

El incidente ocurrió durante la sesión en que la Cámara Alta avanzaba en el despacho de la iniciativa en su primer trámite constitucional. Luego de intervenir ante los parlamentarios y anunciar una reserva de constitucionalidad, Rau concluyó su alocución, pero su micrófono permaneció encendido.

En ese momento se escuchó en la transmisión de la sesión la expresión: “ Qué desastre, hueón ”.

La frase fue emitida después de una votación que aprobó una indicación que fue declarada admisible por 23 votos a favor y 22 en contra, la cual fue presentada por la senadora Yasna Provoste (DC), y está destinada a establecer el derecho a sala cuna con un enfoque centrado en los niños y niñas beneficiarios, y no exclusivamente en la condición laboral de sus padres o cuidadores. Posteriormente, la indicación fue aprobada por 25 votos a favor y 22 en contra.

La propuesta busca modificar el artículo 203 del Código del Trabajo para establecer que los niños y niñas menores de dos años, hijos de personas trabajadoras o respecto de quienes estas ejerzan su cuidado, tengan derecho a acceder a salas cuna en las condiciones que determine la ley.

Rau aborda el episodio

Posteriormente, el ministro Rau se refirió públicamente a la situación y calificó sus palabras como un exabrupto.