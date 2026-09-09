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    Política

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    El diputado independiente de la bancada PPD e integrante de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que indaga las actuaciones de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que se citará a la instancia al jefe de comunicaciones y contenidos de Presidencia, Cristián Valenzuela, que espera que se convoque a la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, y que irá nuevamente el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    9 ABRIL 2024. El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD). Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    El lunes, el jefe del Segundo Piso de La Moneda -y uno de los colaboradores más estrechos del Presidente José Antonio Kast-, Alejandro Irarrázaval, llegó hasta el Congreso para participar por primera vez en una comisión legislativa.

    El bajo perfil público que ha cultivado se topó con la citación que le hizo la Comisión Especial Investigadora (CEI) que indaga las actuaciones de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, para abordar el oficio que emanó la entonces secretaria de Estado para remover a la prefecta general (r) de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

    Es el primero de los asesores de Kast que pasará por comisiones en el Parlamento. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano-, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), que integra esa CEI, confirmó que convocarán también al jefe de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, y a la exvocera Mara Sedini.

    ¿Podría definir en una línea la exposición de Irarrázaval?

    Difícil. La verdad es que tenía una expectativa distinta del jefe asesor del Presidente de la República. No se entera de nada, cuando se entera de algo, lo hace por la prensa, no tiene ninguna injerencia en ninguna cosa y califica lo de la ministra Steinert como un accidente. Diría que quedó completamente al debe (...). Creo que yerran en la forma en que se plantean frente a una CEI y, además, se escandalizan porque se hace esto, cuando una CEI es el ejercicio de la atribución constitucional más importante que tenemos los diputados en materias que son muy sensibles.

    ¿Cuál es el objetivo de la comisión considerando que Contraloría ya determinó que la exministra sobrepasó sus atribuciones? Algunos plantean que no tiene otro objetivo que hacer desfilar a los asesores del gobierno.

    Ella (Steinert) no hizo una consulta genérica, en una causa que además todos sabemos que está asociada al clan Chen. No entiendo cómo al gobierno no le va a importar que, eventualmente, se hayan vulnerado normas legales de carácter penal por parte de la ministra y saber cuál es el interés de la ministra respecto de decisiones que se tomaron en esa causa.

    ¿Por qué cree que Irarrázaval tenía que estar al tanto de esa información?

    A título personal, no hablo por la comisión, digo que el que (Irarrázaval) no lo haya tenido en su radar, como él lo dice, es absolutamente razonable (...). ¿Qué es lo que yo digo? Desde que se conoce esta decisión en adelante, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron? Tengo la impresión de que al final de la comisión va a quedar más o menos claro que ella no solo actuó fuera de ley, sino que podría haber incumplido algunas normas de carácter penal (...) vulnerando normas penales en el contexto del crimen organizado, que es lo que me parece relevante y es el fondo de esta CEI.

    ¿El objetivo es buscar responsabilidades de la exministra o que sea un desfile de asesores?

    No. El mandato de la comisión es bastante extenso y lo que tiene que buscar, desde mi punto de vista, es lo que significó la interferencia de la exministra Steiner en la PDI (...). La CEI es el espacio para profundizar en los temas. No tengo ningún interés en hacer desfilar a los asesores del Presidente de la República, tengo una opinión bastante formada. Lo que quiero es establecer hechos, y una cosa que me interesa, muy particularmente, es que cosas de esta naturaleza no se vuelvan a repetir (...). Él (Irarrázaval) vuelve a la comisión para terminar las preguntas que quedaron pendientes, que eran varias, respecto a las cuales él mismo reconoció que dado el alto volumen de preguntas no las podía contestar.

    ¿Van a llamar también a Cristián Valenzuela?

    Sí, efectivamente. Este gobierno tomó la seguridad como una bandera de lucha en campaña y todavía cree que está en campaña y uno ve distintas expresiones de actos de gobierno en función de tratar de buscar adhesión política utilizando el tema de seguridad. Lo vimos en el traslado de los reos (en el plan) Cancerbero, en la presentación de la reforma constitucional. Mi preocupación es que este tema también haya sido utilizado políticamente por el gobierno y creo que algo de eso puede haber.

    ¿Qué puede aportar Valenzuela respecto la decisión que tomó la exministra?

    Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores respecto de hechos que me parece que son importantes y relevantes en el gobierno. Respecto al señor Valenzuela, acuérdense que es quien hablaba de la grasa del Estado, de los ‘parásitos’ y se transformó de un día para otro en uno de los asesores mejor pagados, que no tenemos claridad de qué es lo que hace y que en estas materias mucha gente dice que tiene un gran nivel de incidencia. Queremos despejar, saber cómo funciona el gobierno frente a temas que son de Estado, y lo que va quedando más o menos claro es que pareciera que hay un desorden generalizado que se expresa o termina en malos procedimientos o en malas decisiones y eso genera daños en materia de seguridad.

    ¿Hay otros nombres que vayan a citar?

    Son esos dos asesores, pero además los asesores del Presidente hoy están en la primera línea, el señor (Felipe) Costabal, el señor Irarrázaval y el señor Valenzuela por el tema Cerimedo, que es un capítulo aparte.

    Pero en esta comisión...

    La exministra Steinert, Valenzuela, Irarrázaval y naturalmente espero que la exministra (Mara) Sedini pueda también comparecer a la comisión. Y la señora Consuelo Peña, que se excusó, y le vamos a proponer una fecha porque tiene un problema de salud, pero manifestó su interés de comparecer en la comisión.

    ¿Descarta que esto sea una vuelta de mano por lo que pasó con las citaciones a Miguel Crispi durante el gobierno de Gabriel Boric?

    En absoluto. Desde mi punto de vista tiene mucha pertinencia (...).

    Más sobre:Desde la RedacciónJaime ArayaPPDComisión SteinertCongresoMara SediniCristián ValenzuelaAlejandro Irarrázaval

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