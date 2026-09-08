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    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    El ministro Claudio Alvarado además instruyó ajustar las condiciones de Cristóbal Soto a las normas de austeridad de Hacienda. Además, advirtió que, si el joven no acepta la modificación, “no va a poder continuar en el cargo”.

    Por 
    Luis Cerda
    20/08/2026 - VOCERIA MINISTRO CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El gobierno reconoció este martes un “error” en la contratación de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo de 19 años que ingresó al Ministerio del Interior con una remuneración de $1,9 millones, y anunció la apertura de una investigación administrativa interna.

    La controversia había sido abordada este lunes por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien defendió el “profesionalismo” del joven, aunque anunció que su remuneración sería modificada.

    Soto cursa primer año en la Universidad de los Andes y fue contratado para desempeñar funciones de “Redes Sociales y Apoyo Comunicacional”, según dio a conocer Contrapoder.

    Este martes, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó nuevamente el caso y explicó las medidas adoptadas por la cartera.

    “Es una situación que, instruido el subsecretario, se corrija, que se apliquen los instructivos de austeridad que ha establecido el Ministerio de Hacienda y que se realice un proceso administrativo interno para determinar las responsabilidades y por qué ocurrió esta situación”, afirmó.

    Sobre la continuidad de Soto en el ministerio, Alvarado señaló que “entiendo que se habló con él para llevar las condiciones a lo que señala el instructivo de austeridad y, si no acepta esas condiciones, obviamente no va a poder continuar en el cargo”.

    El ministro también fue consultado por las críticas que ha generado el caso, considerando los cuestionamientos que integrantes de la actual coalición realizaron a contrataciones durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

    Alvarado respondió defendiendo, en términos generales, los procedimientos utilizados para incorporar personal al Ejecutivo, antes de referirse específicamente a lo ocurrido con Soto.

    “Todo el proceso de contrataciones de los ministerios, específicamente del Ministerio del Interior, se han hecho por los canales y los conductos que corresponden. Nadie está exento de errores y, tal como acabo de señalar, ese error significa que, primero, se corrija la situación de inmediato. En segundo lugar, se cumplan estrictamente los instructivos de Hacienda citados al respecto”, afirmó.

    Luego detalló una tercera medida que adoptará la cartera: “Que se abra una investigación administrativa interna para determinar por qué ocurrió esta situación. Por lo tanto, nadie está exento de cometer errores y esos errores se corrigen y se sancionan por no cumplirse las normas que están establecidas”.

    Alvarado también fue requerido por el caso de una periodista recién egresada, cuya contratación fue cuestionada junto con la de Soto. Sobre ella, marcó una diferencia respecto de la situación del estudiante.

    “En este segundo caso, y de acuerdo a la información que me ha entregado en el día de hoy el subsecretario, se encuentra totalmente ajustada a los procedimientos y a los instructivos de austeridad del Ministerio de Hacienda”, sostuvo.

    Más sobre:GobiernoCristóbal SotoClaudio AlvaradoMinisterio del Interior

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