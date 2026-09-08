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    Nacional

    Reportan un fallecido tras emergencia por presencia de cianuro en domicilio de Independencia

    Bomberos mantiene un procedimiento de emergencia química en la intersección de Escanilla con San Luis, mientras voluntarios que concurrieron al lugar son sometidos a un proceso de descontaminación. El tránsito permanece suspendido en el sector.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    Una persona falleció este martes tras una emergencia química registrada al interior de un domicilio ubicado en la intersección de Escanilla con San Luis, en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

    Según información preliminar entregada por Bomberos, el procedimiento se originó por la presencia de cianuro al interior del inmueble.

    Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Unidad Especialista en Materiales Peligrosos (Hazmat) de Bomberos, quienes permanecen en proceso de descontaminación como parte del protocolo establecido para este tipo de emergencias.

    De acuerdo con los antecedentes entregados, también se encuentra personal de la Fiscalía trabajando en el lugar. El procedimiento está a cargo del capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, quien coordina las labores desplegadas en el inmueble.

    Tránsito permanece suspendido

    De igual modo, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana informó que el tránsito se mantiene suspendido en Escanilla con San Luis, debido al procedimiento de emergencia que se desarrolla al interior del domicilio.

    La autoridad recomendó a los conductores optar por vías alternativas mientras se mantenga la restricción de circulación en el sector.

    Por ahora, las circunstancias en que se produjo la presencia de cianuro y las causas de la muerte de la persona permanecen en investigación.

    Noticia en desarrollo.

    Más sobre:CianuroIndependenciaBomberosEmergencia químicaFiscalíaNacional

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