Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud
De acuerdo con el oficio que envió a la instancia, el parlamentario adujo razones de salud y en la próxima sesión de la comisión se elegirá a su nuevo presidente.
Durante la jornada de este martes el diputado Andrés Celis (RN) oficializó su renuncia a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, así como la pausa de sus labores parlamentarias.
De acuerdo a una carta que envió a la instancia que preside, las razones obedecen a motivos de salud.
En la misiva, Celis e xpresa que “actualmente me encuentro internado en un centro de salud para someterme a un trasplante de médula ósea, debido a un diagnóstico de mielodisplasia genética. Como es de su conocimiento, el tratamiento, la intervención y el posterior proceso de recuperación son de alta complejidad. Esta situación me obligará a suspender mis labores parlamentarias por un periodo, imposibilitando por completo el ejercicio de mis funciones”.
“Ante la relevancia de los temas de competencia de esta comisión y que hoy enfrenta nuestro país, considero un deber ético dar un paso al costado para que la comisión continúe funcionando sin interrupciones y bajo una Presidencia activa”, concluye el parlamentario.
En ese contexto, durante esta jornada se dio cuenta de su renuncia en la comisión y la instancia acordó que, en su próxima sesión, se elegirá a quien asumirá la presidencia.
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