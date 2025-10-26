UDI y RN afinan detalles para presentar acusación constitucional contra Diego Pardow en la última semana de octubre

Los equipos jurídicos de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se encuentran afinando los últimos detalles para la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow (FA), quien renunció a su cargo el pasado 16 de octubre tras la polémica por errores en los cálculos de las tarifas eléctricas.

Según han detallado diversos representantes de los partidos, el texto podría ser ingresado durante la misma jornada del lunes o ya el día martes.

“El texto de la acusación constitucional en contra del ministro Pardow está prácticamente terminado. Los abogados de las bancadas de oposición se van a reunir mañana en la mañana para ver los últimos antecedentes jurídicos que se van a presentar para que esté lista el lunes en la tarde o a más tardar el martes en la mañana y ser presentada en el Congreso Nacional”, explicó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN.

“Por cierto que vamos a perseguir la responsabilidad política del exministro Diego Pardow, ya que hay una responsabilidad política, reitero, y esta va a ser a través de una presentación constitucional. Estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para presentarla el día lunes. De no ser así, esto no va a pasar del día martes”, agregó el diputado por el mismo partido Andrés Celis.

Desde la UDI, el secretario general del partido, el diputado Juan Antonio Coloma, señaló: “Mañana presentaremos la acusación constitucional contra el exministro Pardow”.

“Es una acusación breve en su contenido, pero contundente en sus argumentos, y esperamos no solamente tener los votos de la oposición, sino que también de parlamentarios oficialistas para poder hacer frente, que se asuman las responsabilidades por el verdadero escándalo en materias de costos del cobro de la luz”, detalló el legislador gremialista.

Posibles apoyos en el oficialismo y lo que se juega Pardow

Durante esta semana, la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Pardow fue tema de discusión tanto desde la oposición como en el oficialismo.

Por un lado, las ocho bancadas de la oposición se mostraron a favor de presentar el líbelo, esto tras presentar un comunicado conjunto al respecto.

Pero además de esto, y a diferencia de otras instancias anteriores durante este gobierno, la posibilidad de levantar este proceso también fue señalada por parlamentarios oficialistas.

De hecho, durante esta semana se conoció que al interior del Frente Amplio se había discutido la posibilidad que los partidos oficialistas presentaran una declaración en defensa del exministro.

Sin embargo, la Democracia Cristiana (DC) desestimó la propuesta y algunos de sus personeros enfatizaron que no se podía descartar de plano la presentación del líbelo.

“Ante los graves hechos que afectan a miles de familias de nuestro país, con el cobro excesivo de la luz, no se puede descartara priori ninguna acción. Eso podría involucrar una acusación constitucional", señaló durante la semana el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.

Además de la DC, también representantes del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Comunista (PC) se habían mostrado abiertos a esta posibilidad.

Mientras tanto, Pardow ha buscado tras su salida mantener un perfil público bajo. Un eventual resultado positivo en la acusación constitucional podría impedir al exministro ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

Aunque el frenteamplista no tiene mayores aspiraciones políticas según ha transcendido, si teme por la posibilidad de que ya no pueda ejercer durante el período como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.