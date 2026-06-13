SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Impacto en el Mundial: encuentran cadáver frente al centro de entrenamiento de Irán

    El cuerpo fue hallado en el maletero de un vehículo abandonado fuera del estadio Caliente de Tijuana, recinto donde los asiáticos realizan su preparación. Generó un fuerte operativo policial y desató la preocupación.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Encuentran un cadáver dentro de un vehículo abandonado fuera de la concentración de Irán.

    La estadía de la selección de Irán en el Mundial ha estado marcada por complicaciones. Sin embargo, lo más grave ocurrió en la previa a su debut en el certamen continental. El hallazgo de un cadáver en descomposición en el maletero de un vehículo frente a su centro de entrenamiento generó un potente impacto en Tijuana.

    El cuerpo fue hallado en una camioneta que se encontraba fuera del estadio Caliente de Tijuana, precisamente donde el elenco asiático realiza su preparación. El vehículo tenía placas de California y permanecía estacionada en el estacionamiento de un supermercado situado justo enfrente del recinto, que es utilizado diariamente por la selección. Está a solo un minuto de distancia de su hotel.

    Según reportó la prensa internacional, el cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra, con evidentes signos de violencia. Mientras que el vehículo, un SUV Toyota gris, había sido abandonado desde el miércoles pasado, según señaló un portavoz de la fiscalía.

    El cadáver fue hallado luego de que la policía advirtiera un potente olor proveniente del interior del vehículo, dejado a pleno sol del intenso calor mexicano. Es por ello que intervinieron especialistas forenses con trajes protectores.

    Tras inspeccionar el vehículo, encontraron en el maletero a una persona envuelta en una bolsa negra, que presentaba signos de violencia”, indicó un comunicado de las autoridades mexicanas, que iniciaron una investigación para identificar a la víctima y esclarecer el caso.

    Las dificultades de Irán

    Tijuana es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, contando con elevados índices de homicidios. El año pasado se registraron más de 1.200 asesinatos en la ciudad, según estadísticas oficiales. El narcotráfico es una de sus principales causas.

    Por otra parte, el descubrimiento del cadáver encendió las alarmas en el Mundial, que provocado un aumento en las medidas de seguridad, principalmente en México.

    Por otra parte, Irán atravesó un complejo contexto debido al conflicto bélico del país con Estados Unidos. La selección se vio obligada a establecer su base en México pese a que todos sus partidos de la fase de grupos son en el gigante norteamericano.

    En ese sentido, el combinado asiático permanece resguardado por un fuerte operativo de seguridad. Vehículos de la Guardia Nacional, con soldados fuertemente armados, escoltan al plantel en cada traslado.

    Irán tendrá su debut en el Mundial el lunes 15 de junio, cuando se enfrente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, por el Grupo G.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoNorteamérica 2026FútbolFútbol InternacionalTijuanaMéxicoSelección de IránIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco

    Carabineros incorpora helicóptero multipropósito para reforzar seguridad en la Región de Coquimbo

    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.

    UDI rechaza moción del PC contra Ley Naín-Retamal y acusan intento de reinstalar “octubrismo”

    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Lo más leído

    1.
    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco
    Chile

    Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco

    Carabineros incorpora helicóptero multipropósito para reforzar seguridad en la Región de Coquimbo

    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”
    Negocios

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Grupo Patio explora la venta de emblemático edificio de Alonso de Córdova junto a sus socios

    Javier Salinas, LarrainVial: “Aún creemos que la economía chilena puede crecer más de 2% este año”

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Daniel Garnero retiene una pieza clave: la UC anuncia la renovación de Fernando Zuqui
    El Deportivo

    Daniel Garnero retiene una pieza clave: la UC anuncia la renovación de Fernando Zuqui

    Técnico de Inglaterra llama a la calma tras robo sufrido por la delegación en Estados Unidos

    Impacto en el Mundial: encuentran cadáver frente al centro de entrenamiento de Irán

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.
    Mundo

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.

    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Gobierno de Trump deberá restaurar sitios alterados tras desinstalaciones por la “verdad y sanidad” de su país

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia