Impacto en el Mundial: encuentran cadáver frente al centro de entrenamiento de Irán

Encuentran un cadáver dentro de un vehículo abandonado fuera de la concentración de Irán.

La estadía de la selección de Irán en el Mundial ha estado marcada por complicaciones. Sin embargo, lo más grave ocurrió en la previa a su debut en el certamen continental. El hallazgo de un cadáver en descomposición en el maletero de un vehículo frente a su centro de entrenamiento generó un potente impacto en Tijuana.

El cuerpo fue hallado en una camioneta que se encontraba fuera del estadio Caliente de Tijuana, precisamente donde el elenco asiático realiza su preparación. El vehículo tenía placas de California y permanecía estacionada en el estacionamiento de un supermercado situado justo enfrente del recinto, que es utilizado diariamente por la selección. Está a solo un minuto de distancia de su hotel.

Según reportó la prensa internacional, el cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra, con evidentes signos de violencia. Mientras que el vehículo, un SUV Toyota gris, había sido abandonado desde el miércoles pasado, según señaló un portavoz de la fiscalía.

El cadáver fue hallado luego de que la policía advirtiera un potente olor proveniente del interior del vehículo, dejado a pleno sol del intenso calor mexicano. Es por ello que intervinieron especialistas forenses con trajes protectores.

“Tras inspeccionar el vehículo, encontraron en el maletero a una persona envuelta en una bolsa negra, que presentaba signos de violencia”, indicó un comunicado de las autoridades mexicanas, que iniciaron una investigación para identificar a la víctima y esclarecer el caso.

Las dificultades de Irán

Tijuana es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, contando con elevados índices de homicidios. El año pasado se registraron más de 1.200 asesinatos en la ciudad, según estadísticas oficiales. El narcotráfico es una de sus principales causas.

Por otra parte, el descubrimiento del cadáver encendió las alarmas en el Mundial, que provocado un aumento en las medidas de seguridad, principalmente en México.

Por otra parte, Irán atravesó un complejo contexto debido al conflicto bélico del país con Estados Unidos. La selección se vio obligada a establecer su base en México pese a que todos sus partidos de la fase de grupos son en el gigante norteamericano.

En ese sentido, el combinado asiático permanece resguardado por un fuerte operativo de seguridad. Vehículos de la Guardia Nacional, con soldados fuertemente armados, escoltan al plantel en cada traslado.

Irán tendrá su debut en el Mundial el lunes 15 de junio, cuando se enfrente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, por el Grupo G.