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    Camport por reestructuración del Puerto Exterior de San Antonio: “La estrategia es muy riesgosa”

    El presidente del gremio, Daniel Fernández, cuestionó la estrategia que buscará seguir la Empresa Portuaria de San Antonio, manifestando su preocupación: "Nos lleva a un déficit de capacidad".

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Daniel Fernández, ex director ejecutivo de TVN y actual Presidente Camport JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Empresa Portuaria San Antonio (Epsa) informó recientemente que decidió reestructurar la licitación del proyecto Puerto Exterior, dando marcha atrás al proceso internacional original para la construcción de la iniciativa. La firma estatal optó por dividir la licitación en dos procesos independientes y paralelos: uno destinado a la construcción de las obras habilitantes, y otro a las obras de abrigo.

    “La decisión fue adoptada con el propósito de fortalecer la planificación de las próximas etapas del proyecto, gestionar de mejor manera los riesgos asociados a su ejecución, resguardar adecuadamente los recursos públicos comprometidos en la iniciativa, e incentivar la participación de empresas locales como contratistas“, explicó Epsa.

    Esto significó dejar sin efecto el proceso de licitación que ya estaba en curso, con varios consorcios precalificados para poder desarrollar el proyecto, como Van Oord Dredging and Marine Contractors (Países Bajos); Jan De Nul (Bélgica); China Harbour Engineering Company Ltd.; el Consorcio Dragados Sacyr Obras Portuarias (Sacyr y Dragados son españolas); el Consorcio Grupo CRCC (con China Railway Construction Corporation y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group, ambas chinas); y el Consorcio Acciona–Hyundai (Acciona Construcción es española y Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., coreana).

    Frente a ello, el presidente de la Cámara Marítima y Porturaria (Camport), Daniel Fernández, manifestó su preocupación, y criticó el camino que seguiría para llevar adelante el proyecto, conforme a lo que expuso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Dicho camino contempla, por un lado, extender la actual concesión de DP World hasta incluso 2040, y por otro, realizar una licitación corta para el terminal STI por 8 años, según señala Fernández.

    “San Antonio necesita inversiones urgentes y no estamos de acuerdo (con la decisión de Epsa). Creemos que es muy riesgosa la estrategia que está siguiendo la empresa portuaria. Nos lleva a un déficit de capacidad”, dijo el líder del gremio.

    “Hay que licitar ahora, lo antes posible, con inversiones, y perfectamente se puede ampliar la capacidad de ese puerto con 600.000 contenedores al año, que sumado a las inversiones en Valparaíso de 1 millón de contenedores adicionales, permita acomodar la demanda, hacia el año 2040, 2045. Si no se hace eso, vamos a tener un problema de capacidad”, advirtió.

    Un estudio encargado a Port Consultants Rotterdam B.V, apuntó que “no se identifica la necesidad de iniciar la construcción del Puerto Exterior de San Antonio antes de 2045; no obstante, resulta indispensable mantener un monitoreo continuo de las condiciones de demanda, capacidad y entorno competitivo”.

    Esto, en relación específicamente al megaproyecto de cerca de US$4.500 millones que iniciaría su construcción en el primer semestre de 2027, para comenzar a operar en 2035. Fernández explicó que este podría retrasarse ya sea por decisiones ambientales, o de financiamiento. “Por eso decimos que una apuesta sumamente riesgosa es esta de decidir no hacer inversionesde de aquí al 2038″, declaró.

    “Nosotros estamos planteando que hay que hacer inversiones, no de esa escala, no de ese tamaño, sino inversiones razonables, acotadas, con concesión desde ahora a unos 20 años en San Antonio”, concluyó Fernández.

    Más sobre:PuertosLicitacionesCamportSan Antonio

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