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    La economía de EE.UU. se desacelera en el segundo trimestre y crece menos de lo esperado

    Las expectativas del mercado estaban en que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creciera un 2,1% durante la segunda parte del año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Europa Press/Contacto/Samuel Cor

    Estados Unidos informó que su crecimiento preliminar durante el segundo trimestre fue de 1,5%, cifra menor a la del primer trimestre y por debajo de las expectativas del mercado.

    Durante los primeros tres meses del año, el Producto Interno Bruto (PIB) de la superpotencia creció 2,1% y para el segundo trimestre se esperaba que la economía creciera al mismo ritmo.

    “La desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una disminución del gasto público y una desaceleración de la inversión y las exportaciones, compensadas parcialmente por una aceleración del gasto de los consumidores. Las importaciones aumentaron más en el segundo trimestre que en el primero”, dijo la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).

    Durante parte de este periodo se disputó la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que tuvo a Estados Unidos como principal organizador. 78 de 104 partidos, considerando la final, se jugaron en Estados Unidos y la última recta del campeonato terminó en los primeros días de julio.

    Sobre el dato final del PIB al segundo trimestre queda una publicación preliminar y luego el dato oficial.

    En detalle, el alza de gasto de los consumidores, dentro del sector de bienes, se explicó por las ventas de bienes no duraderos (principalmente, medicamentos recetados), vehículos de motor y autopartes (liderados por camionetas ligeras nuevas) y muebles y artículos duraderos para el hogar (liderados por muebles).

    Por otro lado, dentro del sector de servicios, los principales gastos fueron los servicios de alimentación y alojamiento, los servicios financieros y seguros (encabezados por la gestión de carteras) y se observó un aumento en el gasto de consumo final de las organizaciones sin fines de lucro, impulsado por la producción bruta destinada a la defensa profesional.

    En tanto, el aumento de la inversión reflejó principalmente incrementos en equipos y productos de propiedad intelectual, “que se vieron parcialmente compensados ​​por disminuciones en la inversión en inventarios privados y estructuras no residenciales".

    Respecto al comercio exterior, en el ámbito de las exportaciones, el aumento reflejó un incremento en los bienes (encabezado por el petróleo y productos relacionados) que se vio parcialmente compensado por una disminución en los servicios (encabezada por los viajes y otros servicios empresariales, principalmente servicios financieros).

    Dentro de las importaciones, el aumento reflejó principalmente un incremento en los bienes, encabezado por los bienes de capital, con excepción del sector automotor (principalmente equipos de telecomunicaciones, semiconductores y dispositivos relacionados, y equipos industriales).

    Por su lado, el gasto público disminuyó por menor gasto del gobierno federal, reflejando sobre todo los gastos de consumo no relacionados con la defensa.

    Más sobre:EconomíaDonald TrumpEstados Unidos

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