Revisa los resultados de asignación del FUAS para becas estudiantiles y gratuidad
Ya se encuentran disponibles los datos de la reciente apelación a los beneficios estudiantiles.
A partir de este jueves se encuentran disponibles los resultados de asignación de beneficios estudiantiles, referentes a la segunda apelación del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS.
Cabe recordar dicha herramienta corresponde a la vía oficial mediante la que se facilitan programas de financiamiento para la educación superior como las becas, créditos y la gratuidad.
Revisa la asignación del FUAS
Los resultados de asignación del FUAS se encuentran disponibles en el portal de Beneficios Estudiantiles, donde se permite consultar con el RUT.
Durante este jueves 30 de julio al mediodía también comienza el tercer periodo de apelación del FUAS, de acuerdo al calendario de plazos dispuesto por la Subsecretaría de Educación Superior.
Los postulantes que requieran apelar a los resultados de asignación de gratuidad, becas o créditos podrán realizar el trámite en la misma plataforma, hasta las 23:59 horas del viernes 14 de agosto.
Se debe considerar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.