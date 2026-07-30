Revisa los resultados de asignación del FUAS para becas estudiantiles y gratuidad

Resultados del FUAS para becas y gratuidad. Foto referencial de archivo

A partir de este jueves se encuentran disponibles los resultados de asignación de beneficios estudiantiles, referentes a la segunda apelación del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS.

Cabe recordar dicha herramienta corresponde a la vía oficial mediante la que se facilitan programas de financiamiento para la educación superior como las becas, créditos y la gratuidad.

Revisa la asignación del FUAS

Los resultados de asignación del FUAS se encuentran disponibles en el portal de Beneficios Estudiantiles, donde se permite consultar con el RUT.

Durante este jueves 30 de julio al mediodía también comienza el tercer periodo de apelación del FUAS, de acuerdo al calendario de plazos dispuesto por la Subsecretaría de Educación Superior.

Los postulantes que requieran apelar a los resultados de asignación de gratuidad, becas o créditos podrán realizar el trámite en la misma plataforma, hasta las 23:59 horas del viernes 14 de agosto.

Se debe considerar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a: