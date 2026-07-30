Histórico de Boca repasa a la Joya: “Se pagó mucho dinero por Carlos Palacios y no rindió ni un 30% de lo que se esperaba”

Alberto Márcico es parte de la historia de Boca Juniors, donde jugó a principios de los años 90 y ganó tres títulos con la escuadra azul y oro. Pese a estar retirado hace más de dos décadas, el Beto no pierde de vista lo que ocurre en el equipo xeneize, ahora como comunicador. Desde Argentina, el exvolante analiza el duelo de vuelta entre los argentinos y O’Higgins de Rancagua, en los playoffs de la Copa Sudamericana. “Un gran equipo el chileno”, advierte el Beto a El Deportivo, a la vez que lanza severas críticas hacia los chilenos que juegan en la escuadra transandina: Williams Alarcón y, especialmente, Carlos Palacios.

¿Cómo ve a Boca para este partido?

A Boca lo veo bien. No hay que llevarse por el resultado del último partido, porque jugó con 7 jugadores suplentes, es lo que también le pasó a O’Higgins que perdió 2 a 0 y jugó con todos los suplentes. Yo creo que los dos equipos se están preparando y le dan mucha prioridad a este partido. El chileno es un equipo que juega muy bien al fútbol y se hace muy fuerte en su cancha, creo que no perdió en la Sudamericana. Acá en Argentina dejó una muy buena imagen. Se posiciona muy bien en ataque, presiona bien arriba.

Este es un partido diferente…

Bueno, ahora Boca jugará con todos sus titulares. Incluso, acá en Buenos Aires, en el segundo tiempo podría haber sacado algún gol más de ventaja. Entonces, quedó la serie prácticamente abierta, pero será un duelo complicadísimo para Boca. O’Higgins pone mucha gente en ataque, presiona, tienen buenas pelotas paradas.

¿Boca es favorito?

Boca tiene mucha más historia que O’Higgins, pero hoy con eso no se gana, sino con la actualidad, con la realidad. Los dos equipos son muy parejos, lo que sí Boca tiene a favor que ganó el primer partido. O’Higgins para pasar tiene primero que ganar por uno o más goles y que no le conviertan. Con un empate Boca clasifica.

¿La Copa Libertadores fue una decepción?

Sí, porque Boca arranca el primer partido ganando y uno decía, bueno, va a clasificar primero o segundo. Después, tuvo resultados adversos sobre todo con Cruzeiro que le echaron jugadores, también con Barcelona, que los únicos que tuvo se los sacó a Boca. Sin embargo, ahora es otro técnico. El partido con Riestra le sirvió mucho al Vasco Arruabarrena para saber con qué jugadores puede contar, quiénes son titulares y suplentes.

¿Cómo analiza la derrota ante la UC, en la Libertadores?

Fue muy doloroso para Boca, porque no es lo mismo jugar en la Libertadores que en la Sudamericana. Ese fue el castigo que tuvo y Católica mostró muy buenas cosas. Parece que el fútbol chileno está mejor representado por sus equipos que por la selección, tiene buenos clubes que juegan bien, que están a la altura de los mejores equipos sudamericanos.

¿Qué opina de Carlos Palacios, quien se volvió a lesionarse?

Yo creo que no llenó las expectativas que se pusieron en su llegada. Cuando lo vi jugar en Colo Colo yo decía, ‘este es un jugador para Boca. Sin embargo, cuando vino acá tuvo problemas de lesión, tuvo problemas de entrenamiento, de disciplina... yo creo que no estaba bien físicamente y no se preparó de la mejor manera, se le veía pasado de kilos. Bueno, ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días.

Llegó como figura…

Se pagó mucho dinero y no tuvo rendimiento que todos pensábamos. Estuvo lejísimo del rendimiento, muy lejos. No rindió un 80% no, no yo creo que la verdad habrá rendido un 30% con suerte de lo que uno esperaba. También problemas disciplinarios. Argentina es otro fútbol mucho más aguerrido, con más roce, es muy difícil no solamente para Palacios, sino para todos los jugadores que vienen de afuera. Ahora vinieron 2 o 3 campeones del mundo y acá en Argentina les va a costar.

¿Y qué opina de Williams Alarcón?

Otro jugador que no ha rendido. La verdad es que hay cosas que yo no entiendo, yo soy de bancar a los jugadores, pero hay que no creo puedan jugar con la camiseta de Boca y no solamente que pesa. Alarcón demostró en Huracán que tenía grandes condiciones y acá parece un futbolista completamente diferente. Me llama poderosamente la atención eso, muchísimo, que bajen tanto el rendimiento. Cuando vino a Boca yo la verdad que estaba muy feliz, pero después no estuvo a la altura para nada, en lo absoluto.

¿Cómo vio a la selección de Argentina en el Mundial?

Para mí, fue la mejor selección. Lamentablemente, al último partido llegaron muy cansados, muy estresados, relajados después del partido con Inglaterra, que es como la final del mundo para Argentina. El equipo llegó con muchos lesionados, como los dos centrales… y España es una gran selección, fue creciendo, empezó bajo y después mejoró el rendimiento. Ganó el título de manera justa.

¿Qué le parecieron a los incidentes que hubo después del partido?

Son cosas que a veces pasan en el fútbol. Es difícil hablar, porque uno no sabe lo que está ocurriendo en la cancha. En todos lados hay problemas, siempre el subcampeón tiene sus reparos para recibir las medallas. Todo el mundo se irrita muy fácil, el público, los árbitros… una final del mundo siempre termina con estos problemas.

¿Considera que Argentina es mal perdedor?

No, eso fue lo que dijo lo que el exjugador Rudi Völler… la verdad es que Argentina sabe perder y muchas veces lo ha demostrado. Contra España aceptó la derrota, porque no había nada que decir. Vos tenés 30 personas y puede haber alguno que tenga más carácter que otro, que no le guste como terminó el partido y lo tome de otra manera. No hubo nada extraño como se habló. Argentina estuvo a 10 minutos de ir a los penales, entonces, no hay que poner ninguna excusa. En el 90, perdimos contra Alemania y ahí terminó todo, Argentina se quedó en la cancha y Maradona me acuerdo de que Maradona terminó entre lágrimas, viendo cómo se coronó Alemania. Así que no, hay que tener cuidado en las declaraciones.