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    Codelco Andina presenta primer proyecto bajo la administración de Fontaine, en medio de definiciones quirúrgicas de inversión

    Se trata de una iniciativa por US$175 millones que apunta a realizar ajustes operaciones en la división Andina de Codelco. La inversión se propone cuando la estatal está evaluando estrictamente sus presupuestos y cuando la nueva administración ha dicho que el plan de US$ 34 mil millones no se puede financiar.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Codelco ingresa a tramitación ambiental millonario proyecto para conducción de aguas en división Andina

    Codelco dejó entrever esta semana una nueva inversión planificada para una de las divisiones que está en tratativas con Anglo American para hacer un plan minero conjunto. El martes, la división Andina presentó una inversión por US$ 175 millones para hacer ajustes operacionales y de infraestructura en la mina, a fin de mantener su continuidad operacional.

    El presupuesto considerado para este proyecto se da en un tiempo de lineamientos y definiciones por parte de la nueva administración de Bernardo Fontaine, que ha planteado la necesidad de hacer adecuaciones importantes en la compañía, lo que podría consider la venta de activos no estratégicos y asociaciones con privados.

    El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo este miércoles que “la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado”.

    Considerando la posibilidad de “asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no. Hay que ser práctico; hay que sacar a la compañía adelante y eso ocurre para muchas compañías estatales también. Quizá venta de algunos activos que son prescindibles, pero Codelco sigue siendo Codelco”, agregó.

    Detalles del plan

    El proyecto, que Codelco presentó como una consulta de pertinencia al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a nombre del gerente general interino de Andina, Claudio Canut De Bon, consiste en aumentar la capacidad de los 40 camiones que transportan la carga en la mina, llamados Caex, de 295 toneladas a 356 toneladas.

    Andina opera en total con 54 camiones, pero solo 14 unidades tienen la capacidad de mineral a la que quiere llegar ahora la operación. Con la renovación de los 40 camiones, el proyecto permitirá una mayor carga de material sin contar con más cantidad de unidades. Otro eje de la iniciativa también considera aumentar el stock autorizado donde se acumula material, de 2 millones a 4,2 millones de toneladas.

    También construirá y habilitará dos naves nuevas de mantención en la Plataforma 3.700, que es el corazón industrial de Andina, más la reubicación de otras instalaciones, en su mayoría de la planta de almacenamiento de materias primas para explosivos.

    Las diferentes modificaciones que considera Codelco en este proyecto se realizarán al interior del área industrial de Andina, que han sido intervenidas en el pasado por la actividad minera, para conservar la vida útil que tiene la operación hasta el 2038.

    La semana pasada, el presidente del directorio de Codelco delineó lo que piensan en materia de inversiones para el futuro y la visión restrictiva que deberán tener en estos asuntos.

    “Primero tenemos que tener conciencia de la situación real y sobre eso construir un plan que va a mejorar las operaciones, bajar los costos y postergar inversiones. Codelco tiene un plan de inversiones ahora de otros US$ 34.000 millones, que no hay ninguna posibilidad de financiar”, declaró Fontaine.

    Más sobre:CodelcoDivisión AndinaBernardo Fontaine

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