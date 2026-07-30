Ganancias de Enap se disparan en el primer semestre y la estatal registra cinco años y medio de resultados positivos

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) volvió a sacar cuentas alegres. La estatal registró utilidades por US$ 579 millones durante el primer semestre de 2026, un 82% más que los US$ 318 millones obtenidos en el mismo período del año pasado.

“Este resultado da continuidad a la trayectoria financiera de la compañía entre 2021 y 2025, etapa en la que ha acumulado utilidades por US$ 2.537 millones, pese a un contexto de alta volatilidad internacional”, resaltó la firma en un comunicado.

Ante este contexto, Enap anotó cinco años y medio de resultados positivos. “En este mismo periodo Enap ha disminuido su deuda en US$ 1.662 millones”, agregó la estatal.

Sobre los resultados, Enap lo atribuyó “una parte importante” a la “mayor venta de producción propia de mayor valor agregado y por un mejor contexto internacional de precios de refinación”.

“Las operaciones de Ecuador, Egipto, Logística, Refinerías y Magallanes contribuyeron a este mejor resultado”, agregó la firma.

Por su lado, el gerente general de Enap, Julio Friedmann, comentó que “el positivo desempeño de Enap no podría darse sin una gestión que ha logrado una eficiente priorización de su mix de productos, optimizado sus costos logísticos, disminuido sus costos financieros netos derivados del proceso de reducción de deuda, junto con mejorar la disponibilidad operacional y capacidad productiva de las refinerías, la que ha ido en aumento de forma progresiva”.

Otro dato que destacó Enap fue que “en 2022 la compañía alcanzó una producción de 9 millones de metros cúbicos, en 2023 aumentó a 10,4 millones, en 2024 a 11 millones y en 2025 a 12 millones. El primer semestre de este año la empresa lo cerró con 6 millones de metros cúbicos”.

En tanto, los ingresos de Enap alcanzaron los US$ 5.629,7 millones al cierre de junio de 2026, un 28,1% más respecto del mismo período del año anterior.