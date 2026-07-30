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    En rendición de cuenta de Interior y Segegob: Alvarado llama al Senado a aprobar compensaciones y alude a dichos de Sedini

    El biministro, en la cuenta pública de sus carteras, destacó el resarcimiento a los municipios por la exención de contribuciones en la megarreforma y, al relevar la tarea de las vocerías, dijo: “Aunque seamos fomes, hablamos claro”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

    Desde la comuna de Los Muermos, en la Región de Los Lagos, este jueves el biministro Claudio Alvarado encabezó la cuenta pública participativa de los ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno (Segegob).

    Al hacer la rendición de cuenta, además de detallar los avances y desafíos de ambas carteras, el secretario de Estado también hizo comentarios en torno a la megarreforma.

    “Nosotros, el próximo martes, tenemos en el Senado de la República el trámite final de la ley de reconstrucción, cuyo único artículo que está pendiente es aquel que dice relación con compensar a los municipios por la pérdida de ingresos que van a tener a partir del 2027, en la medida que las personas mayores de 65 años se acojan al beneficio de exención tributaria”, dijo.

    Luego, Alvarado emplazó a la Cámara Alta a aprobar la indicación, que ya fue visada en al comisión mixta y en la Cámara de Diputados.

    “Los municipios van a dejar de percibir esos recursos, tal como existe el fondo de compensación de predios exentos, vamos a compensar el 100% de recursos que pierdan los municipios. Por lo tanto, las personas mayores de 65 años van a tener el beneficio de eximirse del pago de contribuciones, pero los municipios no van a perder ni un solo peso. Espero que en el Senado se pueda aprobar este articulado”, remarcó.

    “Aunque seamos fomes, hablamos claro”

    Más adelante en su alocución, mientras daba cuenta de las tareas de la Segegob, en concreto sobre las vocerías, el biministro lanzó un comentario que sacó carcajadas de los presentes, en que de manera indirecta recordó las declaraciones de su antecesora, Mara Sedini, en torno al “gobierno de los fomes”, en la entrevista que concedió al programa Sin Filtros.

    “Resulta vital para nosotros comunicar bien lo que hacemos, así como también escucharlos a ustedes. Y para dicha tarea está el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Como sabemos, no vivimos en un mundo fácil. La información vuela a velocidades nunca vistas. Las noticias falsas compiten con la verdad, basta ver las redes sociales, que amplifican ese ruido. En ese contexto, nuestro rol es asegurar que el gobierno hable claro y efectivamente llegue a las personas. Aunque seamos fomes, pero hablamos claro”, lanzó.

    En cuanto a su rol, el secretario de Estado destacó que tras la separación del Ministerio de Seguridad de Interior, “el propósito de esta nueva modalidad es concentrar nuestros esfuerzos en la conducción política del gabinete, la gobernanza territorial, la descentralización y la respuesta oportuna ante las necesidades del país. Nuestro mandato es claro, devolver a los chilenos la certeza de que las instituciones funcionan con orden, eficiencia y transparencia”.

    “A esta misión se sumó a fines de mayo la tarea de asumir la Secretaría General de Gobierno. Con esto nos orientamos a poder generar una sola cadena que mantenga en perfecta coordinación la conducción política, la conducción programática y la conducción comunicacional de nuestro gobierno”, destacó.

    Más sobre:Ministerio del InteriorMinisterio Secretaría General de GobiernoClaudio AlvaradoMegarreformaReconstrucción

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