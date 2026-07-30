Alcalde Agustín Iglesias: “Tanto el ministro Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”

Paradójicamente, en los últimos días el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ha recibido críticas de su propio sector político -el oficialismo- y apoyo de jefes comunales de la oposición. Incluso Tomás Vodanovic (Maipú, FA), posteó un video sobre la posición de su par sobre la fórmula de compensación del gobierno para paliar la merma de los municipios al eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores.

En esta materia, sin embargo, el jefe comunal es crítico de ambos ‘bandos’, por razones que explicó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano.

¿De qué lado está en este debate?

Tengo una posición respecto a la propuesta que quedó en la Cámara de Diputados, impulsada por el gobierno, de la cual no estoy de acuerdo. Creo que en esta pasada tanto el ministro (Jorge) Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta.

¿Por qué el ministro se pasó para la punta?

El problema que estamos discutiendo tiene que ver con cómo se compensa a los municipios por la pérdida de recursos. Los alcaldes, de manera transversal, estábamos en desacuerdo con que esta eliminación de contribuciones no se focalizara. Creo que ese fue el primer error del gobierno. Después queda la segunda pregunta. ¿Quién paga la cuenta? Eran los municipios en primera instancia y, por lo tanto, se discute cómo compensar. Hay un acuerdo de los alcaldes de la necesidad de que se compensara, de Arica a Punta Arena, a cualquier municipio, indiferentemente de si tiene recursos o no. Pero cómo se compensa y cómo sale de la comisión mixta, es un error. Se está compensando con impuestos generales a todos los municipios, lo que significa usar recursos del Estado, que podrían ser gastados en cualquier (otra) cosa, y se está entregando a los municipios con más recursos de Chile. Eso no tiene ningún sentido, es regresivo evidentemente.

Alcaldes oficialistas plantean que el acuerdo entre jefes comunales siempre fue que la plata que se deja de percibir se restituya y que la focalización es un tema que plantean luego los alcaldes de izquierda.

El problema que hoy día tenemos es cómo se compensa. ¿Por qué digo que los alcaldes de izquierda también se pasaron para la punta? Porque empezaron a meter un tema que es distinto en el debate. Empezaron a hablar de redistribución, a decir: ‘mejor esa plata que el Estado está dispuesto a invertir redistribuyámosla en el Fondo Común Municipal’. La discusión sobre redistribución de recursos en los municipios me parece legítima, pero ¿por qué en esta discusión, que era sobre la compensación, enredar con la materia de la redistribución? Además, hay frases mentirosas, efectivamente. Ningún municipio queda peor ni mejor con la compensación.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, estuvo en el programa y le dejó un mensaje: que diga cuál es la fórmula que usted plantea, porque -acusó- “es fácil criticar” sin proponer. Se le dijo que usted planteaba un veto y ella respondió que eso no es una solución.

El veto es la manera de solucionarlo, porque hoy día, si el articulado se cae el martes (en el Senado), que espero que se caiga, efectivamente se deja sin compensación alguna a los municipios.

No habría compensación...

Y eso obviamente que es problemático también. Pero hay un camino alternativo, que es el que yo he propuesto: que se caiga el artículo como está, porque creo que es una manera injusta de compensar, y quien tiene la posibilidad de reponerlo es el Presidente, con un veto presidencial de reposición, con un articulado que quede mejor hecho sobre cómo se compensa a los municipios. Hay un camino en el fondo, no es que el martes es todo o nada.

¿Cuál es la fórmula concreta de esa propuesta? ¿De dónde se recogen los recursos?

Son dos caminos alternativos. En el corto plazo, uno podría decir compensemos a los municipios con impuestos generales, pero que de manera gradual se vaya quitando esa compensación. Porque yo entiendo también a la alcaldesa de Las Condes, perder $ 13.000 millones de un zuácate, como se diría en chileno, es duro y complejo, obviamente que yo no impulsaría algo como eso (...). En paralelo el gobierno debería impulsar medidas para que los municipios puedan recaudar y recuperar esos ingresos. (...). Estoy de acuerdo en que hay que buscar la manera para que esos municipios (que tienen más ingresos) no pierdan esos recursos, es legítimo, pero convengamos, se lo preguntaría a la alcaldesa si volviera a esta mesa, que la propuesta que impulsó el gobierno no es justa y es regresiva. Entonces hay que buscar otras vías de reposición.

¿Cómo se puede llegar a un acuerdo cuando los alcaldes están completamente divididos?

Lo primero es que espero que nadie se salga de la Asociación Chilena de Municipalidades. Esa amenaza de ‘nos vamos a salir’ que surgió desde que ganó la derecha la administración de la AChM es insólita. ¿Quién cree que esto se soluciona dividiendo a los alcaldes en dos asociaciones? Creo también que la oposición tiene que renunciar a la idea de impulsar, en este momento, una redistribución.

¿Hay aprovechamiento político?

Hay aprovechamiento político, sin duda. Por eso creo que tanto el ministro Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta en esta pasada, y eso no ayuda al debate. No ayuda tampoco esta frase (de Quiroz) de ‘bueno, si quieren que no compense, no compensamos’. Cuando uno está en debates como estos, que son complejos, difíciles, y muchos de ellos técnicos, no ayuda ni a aprovecharse de la situación ni frases como estas.

¿Lo ha llamado alguien del gobierno?

Hasta el momento no (...). Creo que al gobierno le faltó conversar con alcaldes que somos de derecha, pero de comunas que tienen menos recursos. ¿Cómo les explico a los vecinos de Independencia que estuve de acuerdo con que, por impuestos generales, que además se componen en un 40% por el IVA, se les pasaran esos recursos mayoritariamente a las comunas más ricas en Chile? Es imposible de explicar.