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    Precio de las bencinas sube $33 y expertos anticipan otra alza similar tras mediados de agosto

    Con este incremento, los valores de la bencina de 93 octanos llegarán, en la Región Metropolitana, a $1.394 promedio, y a $1.443 a nivel nacional, mientras que la de 97 octanos a $1.490 en la RM y a $1.521 en el promedio país.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El precio de las bencinas volvió a subir esta semana. Tal como se había anticipado, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este miércoles que el litro de la gasolina de 93 octanos se elevará $32,9, misma alza que tendrá la de 97 octanos, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en Medio Oriente y la correspondiente presión sobre el valor del petróleo. A su vez, el diésel se incrementará en $28,5.

    Con lo anterior, se corta la pequeña racha de dos bajas consecutivas que alcanzó a anotar el precio de los combustibles en Chile, cuando la guerra en Irán dio señales de amainar: la semana del 17 de junio, el valor de la bencina cayó en promedio $95 por litro, mientras el del diésel descendió $155. Luego, la semana del 8 de julio, la reducción promedio de la bencina fue de $100. A su vez, el diésel retrocedió $117.

    Con el alza de esta semana, los precios se acercan nuevamente a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo, tras el fuerte traspaso que decretó el gobierno. En ese momento, la gasolina de 93 octanos escaló hasta los $1.529 el litro, promedio, en tanto que la de 97 octanos hasta los $1.641. El diésel, a su vez, quedó en $1.493.

    Ahora los precios promedio de la bencina de 93 octanos llegarán, en la Región Metropolitana (RM), a $1.394, y a $1.443 a nivel nacional. La de 97 octanos a $1.490 en la RM y a $1.521 en el promedio país. En cuanto al valor del diésel, este subirá a $1.107 en la RM y a $1.110 a nivel nacional.

    Así entonces, desde que se desató el conflicto en Medio Oriente y considerando las alzas y bajas que se han traspasado a público desde entonces, el precio de la bencina de 93 octanos acumula un aumento de $229,8 por litro, la de 97 octanos uno de $239,2 y el diésel uno de $209.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que esta alza está muy por debajo de lo que se requeriría para ajustarse a los precios internacionales, por lo que “está significando un esfuerzo fiscal muy grande, que no se puede sostener si siguen así (los precios del petróleo)”.

    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Sigue presión de aumento

    Ahora bien, las perspectivas para las próximas semanas son inciertas dada la volatilidad que está teniendo el precio del petróleo por los vaivenes de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

    De hecho, en su comunicado de política monetaria del martes, el Banco Central lo relevó así, señalando que “el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente”.

    Por esta razón sostuvieron que “será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria”.

    En esa línea, este miércoles hasta el cierre de esta edición el petróleo WTI saltaba 7%, a US$84,78 por barril, y el Brent 7,55%, hasta los US$88,28.

    En tal contexto, los economistas anticipan que si los precios del petróleo se mantiene en los actuales niveles, es probable que se registre una nueva alza el proximo 20 de agosto.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, prevé una subida para esa semana que podría estar en torno “a unos $36 por litro para las gasolinas, y de $34 para el diésel, considerando los supuestos de trayectoria actual del tipo de cambio y del precio del petróleo acorde con la última información observada por parte del mercado”.

    Por su parte, Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores, plantea que “en tres semanas más, si el precio del petróleo se mantiene en US$85 el barril y el tipo cambio en $930, implicaría otra probable alza de $30 pesos”.

    Y advierte que “hay que tener en cuenta que el mercado de los combustibles ha estado muy volátil, porque hay mucha incertidumbre: un día Estados Unidos e Irán se dejan de lanzar misiles y se produce una minitregua, tres días después vuelven a lanzar misiles. Está muy volátil el mercado, porque el llegar a un acuerdo está muy débil”.

    La parafina no registró variaciones, ya que responde a las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Feep) y fue subvencionada para congelar sus precios tras el alza histórica de marzo.

    Más sobre:BencinasGasolinaCombustibles

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