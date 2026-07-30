SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Línea de transmisión: el proyecto eléctrico que tendrá a la avenida Andrés Bello con cortes de tránsito por más de un año

    Las obras de una nueva línea eléctrica subterránea arrancan el 3 de agosto e implican una serie de consecuencias viales, entre disminución de pistas, prohibición de virajes y cambios de sentido en arterias que conectan con la vía paralela al río Mapocho.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Avenida Andres Bello. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La avenida Andrés Bello es una de las principales arterias de Santiago. Ubicada en la ribera sur del río Mapocho, fue planificada a mediados del siglo XX como parte de la modernización urbana por parte de Providencia.

    Su nombre rinde homenaje al fundador y primer rector de la Universidad de Chile, y durante su historia ha visto ciertas modificaciones, como la instauración de reversibilidad en horarios punta en la década de 1980, que se extendió hasta 2024.

    Los cables en Andrés Bello viven sus últimos días. Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Y ahora, en julio de 2026, se dio a conocer que el normal funcionamiento de la avenida que sirve como conexión desde Vitacura hasta casi el centro de Santiago se verá afectado con cortes de tránsito por más de un año debido a la construcción de una nueva línea eléctrica subterránea, llamada línea de transmisión. Las obras comienzan el 3 de agosto de este año, extendiéndose aproximadamente hasta poco más de mediados de 2027.

    Así lo detalla Ignacio Tapia, seremi de Energía de la Región Metropolitana, quien señala que la medida “permitirá reforzar el suministro para más de 200 mil hogares de Santiago, Providencia y Las Condes. Se trata de una obra de infraestructura crítica para asegurar el abastecimiento actual y el crecimiento energético de la ciudad”.

    Si bien se especuló públicamente que la iniciativa se realizaría debido a la construcción del Teleférico Bicentenario, el que ya comenzó con las pruebas de sus 121 cabinas y será inaugurado durante el primer trimestre de 2027, desde la Seremi de Energía lo descartan.

    Avenida Andrés Bello con Antonio Bellet. Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El mencionado teleférico justamente pasa por arriba de Avenida Andrés Bello, totalizando un trazado de 3,4 kilómetros. Tapia señala que “se debe a una demanda mucho más transversal en cuanto al consumo de la zona, en particular, de la zona nororiente de la capital. En ese sentido, este proyecto está considerado hace muchos años, antes, de hecho, de la idea del Teleférico Bicentenario”.

    Lo anterior es debido a la demanda en cuanto a datacenters, electromovilidad y también, por ejemplo, la refrigeración y climatización de algunos edificios, sobre todo comerciales. "Ese es el foco de los arreglos en avenida Andrés Bello”, añade Tapia.

    Línea subterránea

    El propio seremi de Energía de la Región Metropolitana revela que más que una planta eléctrica, se trata de un proyecto que comprende la construcción de una nueva subestación eléctrica en Providencia, una línea subterránea de 2,6 kilómetros que conectará dicha subestación con otra subestación en Vitacura.

    “El objetivo de todo este proyecto es aumentar la capacidad, seguridad y resiliencia de la red eléctrica que abastece al sector nororiente de la Región Metropolitana”, explica Tapia.

    Cabe recordar que este proyecto es una obra que será ejecutada por STM, empresa de Grupo Saesa, tras la adjudicación de un proyecto definido por la Comisión Nacional de Energía como una obra necesaria para el abastecimiento futuro de la capital. La inversión alcanza los US$ 65,9 millones.

    Javier Piedra Fierro, docente de la Universidad de Concepción y director de Fundación Energía para Todos, señala que el trabajo de soterramiento de líneas que se hará “apunta en la dirección de asegurar seguridad en el suministro eléctrico. En el fondo, cuando soterras líneas, ya sean de distribución o transmisión, como este caso, lo que haces es disminuir las posibilidades de futuros cortes de suministro, a propósito de que las líneas se van a ver menos afectadas por efectos climáticos como viento o lluvia, y menos afectadas naturalmente porque van a estar bajo tierra y no de manera aérea como es lo que normalmente nosotros vemos con los cables en la calle”.

    En resumen, añade Piedra Fierro, “serían obras que apuntarían a entregar mayor seguridad en el suministro eléctrico en la zona oriente de la Región Metropolitana”.

    El principal motivo de los trabajos es evitar problemas en el suministro eléctrico debido a las consecuencias climáticas. Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Pero para ver la luz, el proyecto considera una reducción de la capacidad de las pistas centrales de Andrés Bello, entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar, manteniendo siempre dos pistas por sentido. También se consideran algunos ajustes de circulación para resguardar la seguridad de los usuarios.

    Por otra parte, estará suspendido el viraje a la izquierda para quienes transitan por Andrés Bello en dirección al oriente, en el puente Nueva Los Leones. Por lo anterior, desde la Seremi de Energía sugieren realizar virajes en Pedro de Valdivia y Padre Letelier.

    Ariel López, ingeniero en Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, considera que Andrés Bello es una calle importante, por lo que no es menor que seis pistas queden reducidas temporalmente. “Pero se debe considerar que la avenida es parte del eje del Mapocho y opera conjuntamente con la autopista Costanera Norte y Santa María, por lo que la reasignación de flujos a otras de estas vías no será un problema, hay suficiente capacidad”, estima.

    De hecho, cree que los virajes a la izquierda siempre son perjudiciales al flujo al restringir la capacidad de las intersecciones, por lo que eliminarlos es una medida que mejora la gestión de las intersecciones, y en este caso, hace que la reducción de capacidad afecte menos. “En general, para reducir la congestión, siempre se deberían eliminar los virajes a la izquierda”, indica López.

    Además de todo lo descrito, la iniciativa significará cambios de sentido en algunas calles: Bucarest será unidireccional al norte entre Providencia y Andrés Bello, y Antonio Bellet cambiará sentido de circulación durante todas las obras.

    Más sobre:Avenida Andrés BelloNacionalTeleféricoLínea de TransmisiónSeremi EnergíaDesvíos tránsito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Lo más leído

    1.
    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    2.
    Colegio de Abogados critica decisión del TC que abre la puerta a la derogación del requisito de buena conducta

    Colegio de Abogados critica decisión del TC que abre la puerta a la derogación del requisito de buena conducta

    3.
    ¿Funcionarios públicos con OnlyFans? El dictamen de Contraloría que analizó si vender contenido sexual atenta contra el cargo

    ¿Funcionarios públicos con OnlyFans? El dictamen de Contraloría que analizó si vender contenido sexual atenta contra el cargo

    4.
    Del amor al odio: Silber desclasifica discusión con portazos y gritos en oficina de Lagos y Vargas por supuestos pagos a Migueles

    Del amor al odio: Silber desclasifica discusión con portazos y gritos en oficina de Lagos y Vargas por supuestos pagos a Migueles

    5.
    ¿Naya Fácil a tribunales? Carabineros concluye informe por conducción temeraria y Fiscalía analiza eventual formalización

    ¿Naya Fácil a tribunales? Carabineros concluye informe por conducción temeraria y Fiscalía analiza eventual formalización

    6.
    Fiscalizan 84 ópticas de calle Mac-Iver en Santiago: 16 locales fueron infraccionados por irregularidades

    Fiscalizan 84 ópticas de calle Mac-Iver en Santiago: 16 locales fueron infraccionados por irregularidades

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados
    Chile

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028
    Negocios

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington

    Un amistoso más en Norteamérica: la Roja enfrentará a México en octubre

    Concacaf se suma a la UEFA y rechaza el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial: “Una profunda preocupación”

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.
    Mundo

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo