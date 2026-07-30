Línea de transmisión: el proyecto eléctrico que tendrá a la avenida Andrés Bello con cortes de tránsito por más de un año

La avenida Andrés Bello es una de las principales arterias de Santiago. Ubicada en la ribera sur del río Mapocho, fue planificada a mediados del siglo XX como parte de la modernización urbana por parte de Providencia.

Su nombre rinde homenaje al fundador y primer rector de la Universidad de Chile, y durante su historia ha visto ciertas modificaciones, como la instauración de reversibilidad en horarios punta en la década de 1980, que se extendió hasta 2024.

Los cables en Andrés Bello viven sus últimos días. Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Y ahora, en julio de 2026, se dio a conocer que el normal funcionamiento de la avenida que sirve como conexión desde Vitacura hasta casi el centro de Santiago se verá afectado con cortes de tránsito por más de un año debido a la construcción de una nueva línea eléctrica subterránea, llamada línea de transmisión. Las obras comienzan el 3 de agosto de este año, extendiéndose aproximadamente hasta poco más de mediados de 2027.

Así lo detalla Ignacio Tapia, seremi de Energía de la Región Metropolitana, quien señala que la medida “permitirá reforzar el suministro para más de 200 mil hogares de Santiago, Providencia y Las Condes. Se trata de una obra de infraestructura crítica para asegurar el abastecimiento actual y el crecimiento energético de la ciudad”.

Si bien se especuló públicamente que la iniciativa se realizaría debido a la construcción del Teleférico Bicentenario, el que ya comenzó con las pruebas de sus 121 cabinas y será inaugurado durante el primer trimestre de 2027, desde la Seremi de Energía lo descartan.

Avenida Andrés Bello con Antonio Bellet. Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El mencionado teleférico justamente pasa por arriba de Avenida Andrés Bello, totalizando un trazado de 3,4 kilómetros. Tapia señala que “se debe a una demanda mucho más transversal en cuanto al consumo de la zona, en particular, de la zona nororiente de la capital. En ese sentido, este proyecto está considerado hace muchos años, antes, de hecho, de la idea del Teleférico Bicentenario”.

Lo anterior es debido a la demanda en cuanto a datacenters, electromovilidad y también, por ejemplo, la refrigeración y climatización de algunos edificios, sobre todo comerciales. "Ese es el foco de los arreglos en avenida Andrés Bello”, añade Tapia.

Línea subterránea

El propio seremi de Energía de la Región Metropolitana revela que más que una planta eléctrica, se trata de un proyecto que comprende la construcción de una nueva subestación eléctrica en Providencia, una línea subterránea de 2,6 kilómetros que conectará dicha subestación con otra subestación en Vitacura.

“El objetivo de todo este proyecto es aumentar la capacidad, seguridad y resiliencia de la red eléctrica que abastece al sector nororiente de la Región Metropolitana”, explica Tapia.

Cabe recordar que este proyecto es una obra que será ejecutada por STM, empresa de Grupo Saesa, tras la adjudicación de un proyecto definido por la Comisión Nacional de Energía como una obra necesaria para el abastecimiento futuro de la capital. La inversión alcanza los US$ 65,9 millones .

Javier Piedra Fierro, docente de la Universidad de Concepción y director de Fundación Energía para Todos, señala que el trabajo de soterramiento de líneas que se hará “apunta en la dirección de asegurar seguridad en el suministro eléctrico. En el fondo, cuando soterras líneas, ya sean de distribución o transmisión, como este caso, lo que haces es disminuir las posibilidades de futuros cortes de suministro, a propósito de que las líneas se van a ver menos afectadas por efectos climáticos como viento o lluvia, y menos afectadas naturalmente porque van a estar bajo tierra y no de manera aérea como es lo que normalmente nosotros vemos con los cables en la calle”.

En resumen, añade Piedra Fierro, “serían obras que apuntarían a entregar mayor seguridad en el suministro eléctrico en la zona oriente de la Región Metropolitana”.

El principal motivo de los trabajos es evitar problemas en el suministro eléctrico debido a las consecuencias climáticas. Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Pero para ver la luz, el proyecto considera una reducción de la capacidad de las pistas centrales de Andrés Bello, entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar, manteniendo siempre dos pistas por sentido. También se consideran algunos ajustes de circulación para resguardar la seguridad de los usuarios.

Por otra parte, estará suspendido el viraje a la izquierda para quienes transitan por Andrés Bello en dirección al oriente, en el puente Nueva Los Leones. Por lo anterior, desde la Seremi de Energía sugieren realizar virajes en Pedro de Valdivia y Padre Letelier.

Ariel López, ingeniero en Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, considera que Andrés Bello es una calle importante, por lo que no es menor que seis pistas queden reducidas temporalmente. “Pero se debe considerar que la avenida es parte del eje del Mapocho y opera conjuntamente con la autopista Costanera Norte y Santa María, por lo que la reasignación de flujos a otras de estas vías no será un problema, hay suficiente capacidad”, estima.

De hecho, cree que los virajes a la izquierda siempre son perjudiciales al flujo al restringir la capacidad de las intersecciones, por lo que eliminarlos es una medida que mejora la gestión de las intersecciones, y en este caso, hace que la reducción de capacidad afecte menos. “En general, para reducir la congestión, siempre se deberían eliminar los virajes a la izquierda”, indica López.

Además de todo lo descrito, la iniciativa significará cambios de sentido en algunas calles: Bucarest será unidireccional al norte entre Providencia y Andrés Bello, y Antonio Bellet cambiará sentido de circulación durante todas las obras.