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    Con foco en la recuperación de conectividad y servicios en Atacama y Coquimbo: De Grange realiza cuenta pública del MOP

    El biministro de de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones presentó en Chiloé esta tarde la cuenta pública del MOP, en la que abordó los avances registrados en los primeros meses del gobierno de Kast y las obras previstas a futuro.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En dependencias de la escuela pública San Carlos de la comuna de Chonchi, en Chiloé, el biministro de de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, presentó esta tarde la cuenta pública del MOP, en la que abordó los avances registrados por la cartera en los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast y las próximas obras previstas para los cuatro años de mandato.

    En la ocasión, la autoridad partió valorando el trabajo realizado por la cartera para recuperar la conectividad y los servicios básicos en las regiones de Atacama y Coquimbo, tras la reciente emergencia por lluvias registrada en el norte del país.

    De Grange recordó que “las principales afectaciones de la red vial se han registrado a lo largo de la Ruta 5 Norte, además de rutas en comunas vecinas de las regiones de Coquimbo y Atacama, como Combarbalá, Río Hurtado, Monte Patria, Punitaqui, Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. (...) Hemos trabajado para recuperar la conectividad en aquellos territorios con un sentido de urgencia y ya tenemos muy buenas noticias en materia de agua potable, eelectricidad y telecomunicaciones”.

    Agregó que, para estos trabajos, se reforzó la contratación de maquinaria adicional en temas de vialidad, así como el envío de equipos técnicos de diferentes regiones hacia las localidades más afectadas, con el fin de recuperar a la brevedad las condiciones normales de habitabilidad de la zona.

    Sin embargo, destacó que “la emergencia no ha finalizado” y que es probable que vuelva a precipitar en el sector, por lo que “enfrentamos este desafío con decisión, con coordinación y con un compromiso absoluto que la seguridad de las personas es la prioridad de nuestro gobierno y del Estado de Chile”.

    Cuatro desafíos

    Respecto de la cuenta pública, el ministro De Grande relevó que durante este período la cartera ha concentrado sus esfuerzos en cuatro grandes desafíos: conectar mejor el país, fortalecer la seguridad hídrica, desarrollar infraestructura que mejore la vida de las personas e impulse el crecimiento económico, así como potenciar un ministerio más moderno y más eficiente.

    Así, el titular del MOP indicó que durante el actual período se han invertido más US$ 2.000 millones -la mitad del presupuesto de la cartera- en obras de vialidad, para mejorar la conectividad del país.

    “La mitad del presupuesto se asigna a temas de vialidad, ya sea pavimentar nuevos caminos, reparar caminos existentes, que sobre todo en los sectores sur del país son afectados mucho más fuertemente debido a las condiciones climáticas. Esta inversión, permite pavimentar mil kilómetros de caminos rurales, mejorando la calidad de vida de miles de familias, reduciendo las brechas de conectividad del país en distintos lugares del territorio, en particular en regiones y en zonas más aisladas”, sostuvo.

    Asimismo, valoró la incorporación de nueva infraestructura para recuperar la conectividad en “sectores críticos”, y señaló como uno de los principales hitos del período el 66% de avance que lleva la construcción del Puente Chacao, el que unirá el continente con la Isla Grande de Chiloé y cuya puesta en marcha -afirmó- se espera para 2030.

    Finalmente, sostuvo que en los próximos años el MOP seguirá “impulsando la infraestructura vial como motor del crecimiento económico, empleo y fortalecimiento de la soberanía en zonas extremas”. En este punto, indicó que se busca consolidar a la Carretera Austral (Ruta 7) como el “gran eje estructurante de la conectividad austral de nuestro país”, avanzando en nuevos tramos para mejorar la conectividad de territorios aislados de Aysén y Magallanes.

    Además, De Grange destacó que la cartera seguirá pavimentando la red vial secundaria, modernizando pasos fronterizos, corredores logísticos, fortaleciendo la conservación permanente de la red de caminos y desarrollando un plan integral de gestión de puentes e infraestructura estratégica.

    Asimismo, el jefe del MOP indicó que se destinarán más de 15 mil millones de pesos a la conservación de la infraestructura aeroportuaria a nivel nacional, además de estar en preparación “una nueva generación de concesiones aeroportuarias que permitirá responder al crecimiento de la demanda y fortalecer la conectividad entre las diferentes regiones”.

    Seguridad hídrica

    Asimismo, el ministro De Grange relevó que la escasez de agua se presenta como uno de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad del país y del mundo.

    En este sentido, indicó que el foco del gobierno “está puesto en enfrentar la sequía como un eje estructural, en asegurar también con ello el abastecimiento urbano y rural, en ampliar la capacidad del embalsamiento e incorporar nuevas fuentes no convencionales como la desalinización del agua de mar y el agua en algunos sectores cordilleros que también tiene sal”. Al igual, “la reutilización o el tratamiento de aguas servidas, que ya la tecnología permite avanzar de manera muy optimista en esa dirección”.

    Al respecto, indicó que durante este período, a través de la Dirección de Obras Hidraúlicas, se ejecutó una inversión superior a 252.000 millones de pesos en infraestructura hidráulica.

    Ante esto, destacó el avance del Plan Nacional de Regulación de Embalses, con la adjudicación del embalse Zapallar, en la región de Ñuble y el progreso del embalse Nueva La Punilla.

    Asimismo, anunció el “desarrollo de nuevos proyectos que permitirán incrementar significativamente la capacidad de almacenamiento de agua en el país durante los próximos años”.

    Seguridad pública

    En materia de seguridad de la ciudadanía, el ministro de Obras Públicas sostuvo que se busca avanzar en infraestructura destinada a proteger a las personas frente a los eventos climáticos extremos, como los registrados en los últimos días en el país.

    Esto, “ejecutando obras de evacuación de aguas lluvias y el control aluvional en distintas regiones del país, dando paso histórico a la promulgación de la Ley de Extracción de Áridos, que fortalece la capacidad del Estado para prevenir y enfrentar este tipo de emergencia”.

    Además, sostuvo que a través de la Dirección de Arquitectura se ejecutó en el período una inversión superior a los 278 mil millones de pesos, administrando 188 contratos de obra destinados a infraestructura para la seguridad, temas de salud, educación, justicia y otros servicios públicos.

    “Uno de los principales focos estuvo en fortalecer la infraestructura para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), mediante nuevas comisarías, complejos policiales y cuarteles que permiten mejorar las condiciones del trabajo de las instituciones y entregar una respuesta más oportuna a la ciudadanía”.

    Asimismo, indicó que el gobierno continúa fortaleciendo el complejo fronterizo en Chacalluta y relevó el avance de las obras en el paso fronterizo de Colchane.

    Agregó que, a futuro, “continuaremos desarrollando infraestructura para Carabineros y la Policía de Investigaciones. Impulsaremos nuevos complejos policiales en Curicó, Ñuble, Concepción y seguiremos fortaleciendo la infraestructura fronteriza en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Seguridad”.

    Finalmente, resaltó el Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que busca incorporar cerca de 20.000 nuevas plazas.

    En tanto, indicó que en materia de salud, se avanzará en la construcción de hospitales como el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital de La Unión y el Hospital de Rengo.

    Agregó que “pondremos en servicio el Hospital de El Salvador, el Hospital de Buen-Paine y el Hospital de Cauquenes en los próximos meses. Con horizonte al año 2030, alcanzar una red de 24 hospitales concesionados para aproximadamente 6.275 pacientes o camas en operación”.

    Más sobre:MOPcuenta públicaLouis de Grange

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