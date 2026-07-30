SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Sartor: Fiscalía pedirá prisión preventiva contra los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    La audiencia de este jueves en la Sala 101 del Edificio D del Centro de Justicia reunirá a los 11 imputados y sus abogados, además de los querellantes y los fiscales del Ministerio Público, que pretende pedir la prisión efectiva para cinco imputados. Para los otros seis imputados, solicitará arrestos parciales o totales.

    Por 
    Víctor Cofré
     
    Leonardo Cárdenas

    “Los imputados deben presentarse en el tribunal 15 minutos antes de la hora de la audiencia para su identificación”, dice la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía que citó para este jueves 30 de julio, a las 9 horas, a una audiencia para formalizar a 11 personas involucradas en el caso Sartor.

    Esa resolución es del 9 de julio, pero luego la fiscalía amplió el número de delitos por los que se acusará a los ex accionistas y directivos del grupo financiero: a los cuatro delitos originales -estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y administración desleal-, agregó con posterioridad lavado de activos y fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones. La mayoría de los delitos tienen fecha de inicio en 2020, salvo el relacionado con la OPA, referido a la compraventa de las cuotas de Tactical Sport, controlador de Azul Azul, de diciembre de 2024.

    Qué delitos y en qué grados de participación serán precisados por la fiscalía en la audiencia que comenzará hoy en la sala 101, del Edificio D, la más amplia del Centro de Justicia, y que, todos los partícipes prevén, tardará varios días y se extenderá hasta la próxima semana.

    El Ministerio Público estará representado por la fiscal metropolitana regional Oriente Lorena Parra y los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya. Como en otros casos anteriores, la Fiscalía ha anticipado ya a los defensores de varios de los imputados las medidas cautelares que solicitará para las 11 personas acusadas. En la reconstrucción realizada por La Tercera, la Fiscalía pedirá al menos cinco prisiones preventivas: para los otros seis acusados solicitará al tribunal la dictación de arrestos domiciliarios, ya sean totales o parciales (nocturnos).

    Los hermanos Larraín Mery

    Pedro Pablo Larraín Mery (47 años) era el controlador, con más del 60% de las acciones, de Sartor, la gestora financiera fundada en 2012 y que llegó, según ellos mismos, a administrar activos por más de US$ 800 millones. Es el principal acusado por la Fiscalía y las decenas de querellantes y para él la Fiscalía pedirá prisión preventiva.

    La Comisión para el Mercado Financiero comenzó a investigar a Sartor en 2024: en noviembre de ese año suspendió la captación de nuevos aportes y a comienzos de diciembre frenó los retiros, tras cuestionar un modelo de negocios en el que Sartor empleó dineros de sus aportantes en fondos públicos para negocios relacionados con sus socios. En diciembre finalmente intervino la Administradora General de Fondos (AGF) y designó a un liquidador. Un año después, en 2025, cursó multas por 367.500 UF contra ocho ejecutivos, para quienes además estableció la inhabilidad por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal. Pedro Pablo Larraín recibió la sanción más alta: 80 mil UF.

    La Fiscalía también pedirá prisión preventiva para su hermano, Carlos Larraín Mery, ex gerente general de Esmax, la distribuidora de combustibles que opera la marca Aramco y que dejó a fines de 2025, tras la resolución de la CMF que no lo multó, pero sí lo mencionó en reiteradas ocasiones. Carlos Larraín Mery (50) fue director de Sartor AGF, socio y director de la matriz Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y dueño de Danke, empresa que junto a su hermano emplearon para controlar el factoring Emprender Capital. Es defendido por Catherine Lathrop.

    A ellos se sumará la prisión preventiva para Michael Clark, el ex ejecutivo bancario que creó su propia empresa de asesorías financieras, Redwood Capital, y que fue director de Sartor AGF. Lideró el proceso de compra de Azul Azul en 2021 y fue presidente de la la concesionaria por varios años. Recibió la tercera multa más alta de la CMF, por 65 mil UF. Clark es defendido por Bernardo Rosenberg.

    La Fiscalía tendría decidido además pedir la cautelar más gravosa para otro socio de Sartor: Rodrigo Bustamante, quien a fines de 2024 tenía el 6,95% de las acciones. Fue multado por la CMF en 65 mil UF. Rodrigo Bustamante y Pedro Pablo Larraín son defendidos por el mismo abogado: Jaime Winter.

    Por último, también solicitará la prisión preventiva para Sergio Yáñez Astete, ex controlador y directivo de Emprender Capital, empresa que llegó a deber más de $ 30 mil millones a Sartor en 2018-19, tras lo cual la empresa de servicios financieros entró a su propiedad. Es defendido por Ernesto Olivares Rodríguez.

    Abogados de varios querellantes anticiparon que se sumaran a las peticiones de cautelares que pedirá el Ministerio Público.

    Los arrestos

    Para los otros seis imputados, la Fiscalía pretende solicitar la cautelar de arresto domiciliario: para algunos pedirá el encierro total y para otros, parcial.

    En esa situación estarán dos ex socios de Sartor que han colaborado con la investigación: Oscar Ebel, quien tenía el 10% de la propiedad e inició la causa penal con una autodenuncia a fines de 2024, y Alfredo Harz, quien poseía el 18,58% de Sartor y comenzó a colaborar con la Fiscalía en marzo de este año. Para este último, el arresto sería total: aunque colaboró, lo hizo recién en los últimos meses. Ebel es defendido por Alejandro Espinoza; Harz, por Salvador Vial.

    En la lista de imputados se suman el quinto socio de Sartor, Miguel León Núñez, quien tenía el 4,17% de matriz; el ex gerente, Juan Carlos Jorquera; el ex director de Sartor, el abogado Mauro Valdés; y el ex gerente de Emprender Capital, Hugo Baranda. Para ellos se pedirá arresto domiciliario.

    Varios abogados consultados creen que, tras la promulgación de la nueva la Ley de Delitos Económicos, a mediados de 2023, la prisión preventiva es más posible como medida cautelar en estos casos. Aquello porque esa ley, recuerdan penalistas, eliminó la atenuante de la irreprochable conducta anterior y estableció agravantes que se cumplen en este caso para los imputados: estar en posiciones de jerarquía en una organización delictual y que los delitos superen una determinada cuantía, de 40 mil UTM. En esos casos, los imputados se exponen a condenas de prisión efectiva.

    Más sobre:EconomíaNegociosCaso Sartor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA

    La incomodidad del gobierno ante la presión por fijar una postura con al proyecto “Escucha su Corazón”

    Partidos oficialistas profundizan enredo en el relato de La Moneda y entran en nueva pugna interna

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

    La Moneda pone la mira en la Carta Fundamental: la otra reforma constitucional de Arrau para crear un nuevo estado de excepción

    ¿Funcionarios públicos con OnlyFans? El dictamen de Contraloría que analizó si vender contenido sexual atenta contra el cargo

    Lo más leído

    1.
    Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización

    Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización

    2.
    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    3.
    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

    4.
    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    5.
    Peritaje cifra en $800 millones el perjuicio por presunta estafa en venta de empresa a Buk

    Peritaje cifra en $800 millones el perjuicio por presunta estafa en venta de empresa a Buk

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA
    Chile

    Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA

    La incomodidad del gobierno ante la presión por fijar una postura con al proyecto “Escucha su Corazón”

    La Moneda pone la mira en la Carta Fundamental: la otra reforma constitucional de Arrau para crear un nuevo estado de excepción

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre
    Negocios

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago
    Tendencias

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país
    Cultura y entretención

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    Laura Chivite, escritora española: “Cada vez hay más figuras maternas alternativas y familias no normativas”

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico
    Mundo

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

    Estados Unidos sospecha que Irán pudo estar tras el ciberataque a los sistemas de agua de Minnesota

    Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que agravien a los argentinos en medio de supuesta campaña contra el país luego del Mundial

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo