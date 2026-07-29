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    Fin al Movistar Arena: Santander adquiere los derechos para poner su nombre al recinto

    A partir de Septiembre la construcción operada por Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. pasará a llamarse Santander Arena, luego de que el banco se convierta en el principal sponsor.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Movistar Arena se llamará Santander Arena

    El icónico Movistar Arena cambiará de nombre. Este miércoles Banco Santander y Arena Santiago dieron a conocer informaron que, a partir de Septiembre, Santander se convertirá en el principal patrocinador de la cancha techada, por lo que pasará a llamarse Santander Arena.

    Según informaron las empresas mediante un comunicado, la alianza corresponde a “un acuerdo estratégico, para iniciar una nueva etapa en el recinto para la música en vivo y los grandes espectáculos más importante del país”.

    Desde su inauguración hace 20 años, Arena se ha consolidado como uno de los principales espacios para espectáculos en Chile. Solo el año pasado recibió a más de 1,8 millones de asistentes a eventos, acogió a algunos de los artistas nacionales e internacionales más importantes del mundo y reafirmó su posición como un referente para la industria del entretenimiento en Chile y la región.

    “Esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables”, señaló Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

    El lanzamiento oficial de Santander Arena se realizará la primera semana de septiembre, cuando el recinto presentará su nueva identidad y dará inicio a un nuevo capítulo de su historia, manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido en el principal escenario multipropósito del país.

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