La concesión del Movistar Arena se extiende hasta marzo de 2028

La llegada en diciembre de la gigante estadounidense Live Nation a tomar el control de la concesión del Movistar Arena fue completamente inesperada. La empresa adquirió el 51% de Be Live Entertainment Group, reduciendo la participación de la familia Hiller y Bizarro, a menos de un año de que finalice el plazo de concesión con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La cartera consideraba iniciar el proceso de licitación durante este año, para poder entregárselo a un nuevo concesionario en septiembre de 2026, cuando estaba fijado el término del contrato con Be Live Entertainment. Sin embargo, entonces las partes de encontraban en conversaciones para poder ampliar el plazo. Y estaban a punto de conseguirlo.

Tanto la concesionaria como el MOP habían sometido sus diferencias una comisión arbitral compuesta por los abogados Felipe Irarrázabal Philippi, presidente de la instancia, ex fiscal nacional económico durante ocho años; Fabián Elorriaga de Bonis y Francisco Zúñiga Urbina, según detalló la Dirección General de Concesiones, del MOPm a Pulso.

La comisión arbitral fue activada por una demanda de Be Live Enterntaiment Group en contra del Estado.

Plazo de concesión

De acuerdo a lo detallado por la DGC, la comisión arbitral dictó una resolución el pasado 22 de diciembre de 2025, con la cual extendió el plazo de concesión en 18 meses, a partir del 5 de septiembre del 2026, por lo que la nueva caducidad del contrato está fijada para el 4 de marzo de 2028.

La resolución no ha sido publicada, y todavía hay varios trámites administrativos pendientes para poder modificar de manera oficial el contrato. La resolución, sin embargo, habría sido la conclusión de un proceso de conciliación en el que las partes habrían acordado la extensión de ese plazo, por lo que difícilmente el diferendo sea judicializado.

La decisión de extender el plazo estaría relacionada con la caída de los ingresos percibidos de la operación del Movistar Arena en los años de pandemia, los que se vieron reducidos por la menor cantidad de eventos realizados en el recinto. Según los balances que reporta el operador a la Dirección de Concesiones, en 2019 los ingresos superaban los $7.156 millones, y en 2020 cayeron a $2.975 millones. En 2021 fueron $2.572 millones, para luego comenzar a subir en 2022, con $3.619 millones.

En el 2020 y en el 2021 se realizaron apenas 10 y 17 shows, respectivamente. Mientras que entre enero y septiembre del 2025 habían realizado más de 130 eventos, con ingresos de casi $13.400 millones en nueve meses.

Desde el 2021 que la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario buscaba ampliar el plazo entre dos a tres años más. En ese entonces envió una carta al MOP en el que explicaban que el toque de queda por los hechos de violencia registrados en octubre de 2019 y las restricciones de movilidad por la pandemia provocaron una fuerte caída en sus ingresos.

En 2023 se le otorgó una extensión hasta septiembre del 2026, puesto que inicialmente el contrato finalizaba en el mismo mes del 2024. Esto, justificado por el uso de las instalaciones para los Juegos Panamericanos, con condiciones especiales que la concesionaria debía cumplir para ello.

Con la nueva extensión, Be Entertainment tendrá el control del Movistar Arena por un total de casi 24 años.