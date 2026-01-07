SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La concesión del Movistar Arena se extiende hasta marzo de 2028

    Una comisión arbitral presidida por el ex fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, buscó resolver las diferencias entre la concesionaria y el ministerio de Obras Públicas derivadas de la paralización del complejo durante la pandemia. Originalmente, el plazo de concesión concluía en septiembre de 2026.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Movistar Arena ok

    La llegada en diciembre de la gigante estadounidense Live Nation a tomar el control de la concesión del Movistar Arena fue completamente inesperada. La empresa adquirió el 51% de Be Live Entertainment Group, reduciendo la participación de la familia Hiller y Bizarro, a menos de un año de que finalice el plazo de concesión con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    La cartera consideraba iniciar el proceso de licitación durante este año, para poder entregárselo a un nuevo concesionario en septiembre de 2026, cuando estaba fijado el término del contrato con Be Live Entertainment. Sin embargo, entonces las partes de encontraban en conversaciones para poder ampliar el plazo. Y estaban a punto de conseguirlo.

    Tanto la concesionaria como el MOP habían sometido sus diferencias una comisión arbitral compuesta por los abogados Felipe Irarrázabal Philippi, presidente de la instancia, ex fiscal nacional económico durante ocho años; Fabián Elorriaga de Bonis y Francisco Zúñiga Urbina, según detalló la Dirección General de Concesiones, del MOPm a Pulso.

    La comisión arbitral fue activada por una demanda de Be Live Enterntaiment Group en contra del Estado.

    Plazo de concesión

    De acuerdo a lo detallado por la DGC, la comisión arbitral dictó una resolución el pasado 22 de diciembre de 2025, con la cual extendió el plazo de concesión en 18 meses, a partir del 5 de septiembre del 2026, por lo que la nueva caducidad del contrato está fijada para el 4 de marzo de 2028.

    La resolución no ha sido publicada, y todavía hay varios trámites administrativos pendientes para poder modificar de manera oficial el contrato. La resolución, sin embargo, habría sido la conclusión de un proceso de conciliación en el que las partes habrían acordado la extensión de ese plazo, por lo que difícilmente el diferendo sea judicializado.

    La decisión de extender el plazo estaría relacionada con la caída de los ingresos percibidos de la operación del Movistar Arena en los años de pandemia, los que se vieron reducidos por la menor cantidad de eventos realizados en el recinto. Según los balances que reporta el operador a la Dirección de Concesiones, en 2019 los ingresos superaban los $7.156 millones, y en 2020 cayeron a $2.975 millones. En 2021 fueron $2.572 millones, para luego comenzar a subir en 2022, con $3.619 millones.

    En el 2020 y en el 2021 se realizaron apenas 10 y 17 shows, respectivamente. Mientras que entre enero y septiembre del 2025 habían realizado más de 130 eventos, con ingresos de casi $13.400 millones en nueve meses.

    Desde el 2021 que la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario buscaba ampliar el plazo entre dos a tres años más. En ese entonces envió una carta al MOP en el que explicaban que el toque de queda por los hechos de violencia registrados en octubre de 2019 y las restricciones de movilidad por la pandemia provocaron una fuerte caída en sus ingresos.

    En 2023 se le otorgó una extensión hasta septiembre del 2026, puesto que inicialmente el contrato finalizaba en el mismo mes del 2024. Esto, justificado por el uso de las instalaciones para los Juegos Panamericanos, con condiciones especiales que la concesionaria debía cumplir para ello.

    Con la nueva extensión, Be Entertainment tendrá el control del Movistar Arena por un total de casi 24 años.

    Más sobre:MOPMovistar ArenaLive NationBe Live EntertainmentConcesiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    2.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    3.
    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    4.
    Kast presentó a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda y se diluye opción de ingreso de Daza al gabinete

    Kast presentó a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda y se diluye opción de ingreso de Daza al gabinete

    5.
    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Cuando la ideología está por sobre las personas
    Negocios

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    La propuesta alternativa de Horizontal para financiar la educación superior

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro